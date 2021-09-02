別留下遺憾！來到金門不可不知的八大伴手禮

合成餅鋪在小金門內有一間百年的合成餅鋪，在金門當地可說是無人不知無人不曉，店裡的桶餅可以說是小金門的代表美食。店鋪外觀完全不像是在做生意的店家，經過還以為只是一般的住宅呢！裝修過後的樓房也不像是百年老店了，但各式糕餅的味道卻依然不變，吃的是爺爺奶奶們的兒時回憶啊！