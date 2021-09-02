外送免洗筷能幹嘛？內行曝「另類用途」　網讚生活智慧王

近年來外送平台崛起，懶人們只要透過手機App「一鍵下單」，美味食物就會有人為你送到府。而近日有網友就透露，每次叫外送沒勾選餐具，但附上免洗筷的店家還是很多，這讓他相當困擾，便發文請益大家「外送免洗筷能幹嘛？」對此，一名內行網友就分享「超實用又另類的用途」，讓不少人看後不禁大讚「生活智慧王」。

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原PO在

PTT女孩板

表示，自己還蠻常叫外送，即使不勾餐具，附上筷子的店家還是很多，他透露，自己己本身喜歡用自家餐具，累積一大堆外送免洗筷真的不知道能幹嘛...但全新的丟掉又頗浪費，這讓他相當懊惱，只好發文詢問大家「有什麼好主意嗎？」

▲一名網友在PTT發文請益大家「外送免洗筷能幹嘛？」掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

問題曝光，隨即引發討論，網友們紛紛留言「夾排水孔卡住的頭髮，然後拿去丟」、「送給常去的小吃店」、「中秋烤肉」、「種盆栽植物時當支柱」、「用店家的想法，多一雙不會怎樣，讓客人沒筷子吃飯，他們會打電話過來罵人。放在公司廚房，以備不時之需」、「最好的方式就是不要拿，直接備註不用餐具啊！」「可以做飛機啊！你知道筷子飛機嗎？可以做隔熱墊」、「之後招待客人可以用」、「夾貓屎，用很兇。」

另還有鄉民分享一張照片，畫面只見，他把筷子當成

廁所內滾筒衛生紙架的橫桿

，既另類又實用，讓不少網友看後狂讚「生活智慧王！」「可以啊！懂利用」。此外，也有內行建議，可以將累積的免洗筷做成工藝品，當作家中擺飾。（編輯：許苡晴）