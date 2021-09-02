三峽租屋遇怪事！他「半夜挖牆」求解悲劇了　網：想打你

現在正值農曆七月「鬼門開」，民眾除了遵守大大小小的習俗與禁忌，也有不少網友會分享自己親身經歷的「靈異事件」。而昨（1）日就有一名男網友透露，自己曾在三峽租屋，卻遇到詭異怪事，某天他半夜做噩夢驚醒，便跑去挖牆追求真相，沒想到「結局」卻超悲劇，他被鄰居、房東打到連媽都認不出，對此，其他網友也不禁直呼「我真的很想打你...」





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原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，自己曾三峽租過一棟兩層樓的房子，租金低到讓人不敢相信，他住進去之後發現，周圍的鄰居總是用一種非常怪異的眼神看他，而且還有人在他背後指指點點，讓他感到非常奇怪！直到某天他終於忍不住拉住了房東追問真相，「原來在我住進去之前，這裡住著一對情侶...他們的感情一直都很要好，但是有一天不知道什麼原因他們大吵了一夜，之後就再也沒有見過那個女孩了，而那個男孩再把房子重新裝修一下就消失了...」





原PO透露，「鄰居們曾經都注意到那個男孩每天都在半夜粉刷油漆，所以大家都認為那個女孩被男孩殺了以後埋在牆壁裡」，這讓他當下聽後全身都是冷汗，回到房子後，他便到處檢查，最後坐在床上盯著對面牆上類似人形的可疑水跡發呆...越看越覺得奇怪，水蹟的姿勢就好像是被困在裡面的人想要出來一樣...他非常害怕就趕快上床休息了。





▲一名男網友透露，自己曾在三峽租屋，但卻遇到「詭異怪事」，某天他半夜做噩夢驚醒，便跑去挖牆追求真相，沒想到「結局」卻超悲劇。（示意圖／取自pixabay）

原PO接著指出，「那天夜裡我夢見那對情侶大吵大鬧，男孩憤怒的失去了理智並用繩子勒死了女孩...然後把她屍體埋在牆壁裡...我看見女孩眼裡流出鮮血並掙扎的大喊著：放我出去！放我出去！這時候半夜做噩夢的我突然驚醒了過來！非常害怕的拿起鐵錘就去挖那面牆...用了兩個小時終於挖開了一個小洞...牆壁裡讓我看到的我這輩子也不會忘記...」





從那個洞裡，原PO看到了一隻眼睛，「眨眼的一瞬間眼睛就變成了一張嘴巴...」他嚇得直接摔坐在地上，突然那個嘴巴就開始說話了，「少年ㄟ...你半夜不睡覺挖破我家牆壁衝啥小...？」最後，他被鄰居和房東打到連媽媽都不認得了。





而此文曝光，網友全都議論紛紛「看到後面，有衝動想打你」、「你很煩餒」、「我看的很認真欸，看到後面連我都想打你...」「害我很認真的看完，後面笑出來」、「來來來～你過來，我保證不打死你」、「哈哈哈結局有笑果」、「笑死，我還認真看完，中間一度還發毛，結果你最後給我看這個」、「我以為是靈異公社，結果......」「你的文章出賣我的感情」。（編輯：許苡晴）



