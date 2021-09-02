巴西聖保羅州年長、免疫抑制者　6日起追加接種

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聖保羅州政府不同意衛生部的建議，批評聯邦政府不考慮中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）與聖保羅州衛生廳旗下布坦坦研究所（Instituto Butantan）合作研發的COVID-19疫苗CoronaVac作為追加劑，沒有科學根據，州政府堅持提供目前在巴西使用的所有品牌疫苗，進行混打。
對於完整接種疫苗分別超過6個月和28天的60歲以上老年人及免疫抑制患者，聖保羅州將從6日起施打追加劑。
巴西克魯茲基金會（Fiocruz）研究員暨南馬托格羅索聯邦大學（UFMS）傳染病學教授克羅達（Júlio Croda）指出，科學研究還沒有評估不同品牌疫苗之間的所有可能組合。現有研究顯示，追加接種用輝瑞疫苗可加強對年長者的保護；雖然CoronaVac疫苗對減少感染COVID-19住院和死亡有良好效果，但不應該是追加劑的第一選擇。
克羅達同意對年長者和免疫抑制患者使用輝瑞疫苗，因為這些群體在中和抗體方面反應較低，需要一種能夠引起更高反應的疫苗。
克羅達引述香港大學在醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）發表的一篇研究指出，接種2劑CoronaVac後追加接種輝瑞疫苗產生的中和抗體反應，是接種第3劑CoronaVac的10倍。
布坦坦研究所所長柯瓦斯（Dimas Covas）今天在疫情記者會上表示，衛生部優先使用輝瑞疫苗作為追加劑的技術說明沒有遵循技術參數，而是摻雜政治因素。
聖保羅艾米利歐李巴斯感染研究所（Instituto Emilio Ribas）感染管制專家西梅爾曼（Sérgio Cimerman）指出，免疫系統會隨著年齡的增長而變弱，而80歲以上的年長者無論使用哪種技術的疫苗，免疫保護因數都會減少。
聖保羅州COVID-19疫情應急中心執行督導嘉巴爾多（Joao Gabbardo）強調，目前在巴西使用的所有COVID-19疫苗都證實安全有效，且目的都是預防疾病和減少嚴重病毒感染機率，所以都可用於追加接種。
聖保羅州人口約4404萬，是巴西COVID-19疫苗接種最迅速的州，99.5%的18歲以上成年人口已接種1劑疫苗，49.96%已完成疫苗接種。巴西全國指數分別為80%和37%。（編輯：馮昭）1100902