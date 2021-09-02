美智庫學者：自由民主台灣是美國國安要務

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易思安在6月底發表在智庫胡佛研究所期刊Strategika的文章「美國會防禦台灣嗎？歷史這麼說」（Will America Defend Taiwan? Here's What History Says）中細數從韓戰、1954至1955年的第一次台灣海峽危機、1958年八二三砲戰及1996年台海飛彈危機，美國在危機過程中所扮演的重要角色。
智庫「2049計畫室」（Project 2049 Institute）資深主任易思安（Ian Easton）2017年出版專書「中共攻台大解密」（The Chinese Invasion Threat: Taiwan's Defense and American Strategy in Asia）。2049計畫室成立於2008年，力求促進在印太地區的美國價值與安全利益，核心任務是創造與散播知識，以使印太地區更和平繁榮。2049年將是台海兩岸分治100年。
易思安說，如果過去是序幕，那麼美國對先前台海危機的反應，可能會說明未來將採取的行動。每當台海安全受到考驗時，「儘管某些情境有可能升級到核戰的層級，美國總統都認為防禦台灣符合美國國家利益」。
他告訴記者，隨著時間推移，台海之間重大的政治軍事危機似乎愈來愈可能發生，但是無法預測不斷上升的緊張局勢是否真的會失控。他說，中國全面性變得強大，「尤其令人不安的是中國軍隊的建設速度之快」，而且相關的負面趨勢一直有不確定性。
他分析，關鍵在於中華人民共和國主席習近平必須對台海的現實有非常扭曲的看法，才可能進行「致命的賭博」，做出極端和非理性的選擇，那樣的結果是「沒有一方會真正獲勝，所有人都會遭受巨大的痛苦」。
他相信美國在亞洲與歐洲的盟友都會支持美國領導的力量，來保衛台灣，相反地，如果不做這樣的選擇，那對日後自由世界的秩序將是災難。
「北京也可以選擇比攻台不狂熱的方法，試圖以長期的緊張心戰來封鎖台灣」。他近期發表在「2049計畫室」的專文建議台灣強化3個面向，包括人力資本（領導力、培訓和增強士氣）、內部安全（打擊中國的間諜與顛覆活動）以及美台關係（軍售、演習和軍事交流），以有限的國防資源來扭轉情勢。（編輯：郭中翰）1100902