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收治阿美的台北中山醫院婦產科主任鍾國騰醫師表示，尿失禁為婦女常見疾病，其中又屬應力性尿失禁盛行率最高，大多好發於產後停經婦女，因生產及老化會導致骨盆底的肌肉鬆弛，容易造成骨盆器官脫垂，進而引發尿失禁。鍾國騰醫師補充，阿美過去曾切除子宮，造成膀胱明顯脫垂，加上外陰部呈現長期慢性發炎，問診時曾詢問她是否會因咳嗽、跑步、打噴嚏或提重物而漏尿，結果不出所料，而後續檢查確診為應力性尿失禁。
阿美無奈向醫師表示，之前曾參考網路建議常常做凱格爾運動，但尿失禁改善效果有限，也曾經求診使用口服藥物治療，停藥後症狀又復發，醫師甚至告訴她這是老化正常現象，建議她少喝水並隨身攜帶尿失禁專用護墊，最後因身心不適導致長期睡不好覺，整個人變得消沈黯淡。
尿道中段吊帶手術 告別尿失禁人生
鍾國騰醫師說明，針對輕度應力性尿失禁的治療方式，透過凱格爾運動訓練骨盆底肌肉確實有改善效果，但有些患者無法持之以恆，或應力性尿失禁症狀較嚴重，單靠運動無法明顯改善。對於尿失禁症狀較嚴重者，或是平時需搬重物、喜好跑跳運動的患者，就建議利用人造纖維網帶植入婦女中段尿道下組織，透過網帶的纖維空隙與尿道旁組織產生鑲嵌作用，強化恥骨尿道韌帶，達到有效治療尿失禁的效果，讓患者重拾乾爽自在的人生。
尿失禁治療因人而異 醫籲積極面對勿輕忽
「我們不能輕忽尿失禁所帶來的危機，以免帶來患者身心健康的困擾。」鍾國騰醫師說，過去阿美以為自己老了就再也無法擺脫尿失禁，但如今透過手術治療，不只改善了病情，看著回診時神采奕奕的阿美，更彷彿年輕了十歲！鍾醫師提醒，治療尿失禁並不全然要開刀，需視患者的尿失禁種類、嚴重程度及生活型態等決定。最重要的是，患者若有尿失禁問題應及早就醫檢查，並與專業醫師充分溝通討論，找尋最適合自己的治療方式，找回自信人生！
資料來源：健康醫療網 長期飽受尿失禁所苦 六旬婦術後如減齡10歲
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