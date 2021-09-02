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什麼「科系」值得重念？眾答案一面倒：畢業比醫生還要爽

▲大學所挑選的科系經常能夠左右自己未來的出路，不僅是影響職涯，也對未來人生發展有重大影響。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲大學所挑選的科系經常能夠左右自己未來的出路，不僅是影響職涯，也對未來人生發展有重大影響。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-02 10:29:05

大學所挑選的科系經常能夠左右自己未來的出路，不僅是影響職涯，也對未來人生發展有重大影響，但時光一去不復返，你否曾經後悔自己唸的科系呢？近日，就有網友討論「如果能夠再讀一次大學，大家會想要念什麼科系？」貼文釣出不少苦主，直呼「當初就是讀錯」。

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原PO在PTT貼文指出「大學指考終於是放榜了，回想當初念了科技管理學系，雖然是還蠻有趣的，但我也很感嘆，如果能堅持小時候的志願，當個中醫師，或許現在的事業應該會有另一番成就吧？如果能夠再選一次大學科系，你最想念什麼？」

▲原來，原PO是利用繁星計畫上台大，因為自己的成績並非最頂尖，因而讓同學心生嫉妒。（示意圖／取自unsplash）
▲網友熱議如果能重選一次，大家會選擇念什麼科系。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，網友紛紛回應「醫藥吧....不過要先回到高中選自然組」、「當然是醫學系哭哭」、「藥學，但也要考得上」、「醫科類的啊」、「醫學跟牙醫，但當時沒考上」、「藥學意外的多耶」、「胸無大志，藥學或是醫牙都好」、「雖然本身已經是醫事類，但還是希望可以重唸藥學或醫牙」、「決定不要再選文組就是了....薪水有夠低」、「藥學需求大出路好找，難怪這麼多人想讀，薪水不算低吧」。

綜合網友意見，許多人都認為若當時求學階段成績足夠，寧願再讀一次「藥學系」，主因「市場不斷有藥學學類的人才的需求，且起薪不算低」，根據1111人力銀行統計，藥學科系大學畢業的學生，工作三年平均薪資為49728元；而碩士畢業生則是59719元，相對於許多傳產以及文組畢業生來說，確實高出非常多。

且上述這僅是平均薪資，先前就有不少唸藥學系的網友在「Dcard」論壇分享，表示「基礎當藥師都有四五萬，在北部可到六萬，如果是私人藥局、社區藥局可以到七八萬，去藥商甚至可以月入幾十萬比醫生還賺，雖然很多說藥師薪水很難漲，但是薪水已經比很多行業還要高，就算一輩子領這樣的薪水，也一直都是處於前段班，也是值得考慮的科系」。（編輯：張嘉哲）

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