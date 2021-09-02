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目前達文西手術在泌尿科、婦科、一般外科、胸腔外科、大腸直腸科等科別都可運用，其中，攝護腺癌、部分腎臟切除術之達文西手術費已獲健保給付，但仍有許多達文西手術尚未納入健保給付，民眾仍需自費負擔手術費用，加上手術設備、醫材使用、病房升等與相關治療費用等，住院期間自費醫療費用對病患來說仍是一筆沉重的負擔。
首張達文西手術保單 萬一罹癌可放心選擇
產險公司董事長陳伯燿表示，考量民眾於癌症住院期間所產生的高額負擔，以及領先醫療科技的自費項目可能出現保障缺口，產險公司提供全球首張高端微創手術－癌症達文西手術保障，民眾可視自身需求彈性加購，未來若因癌症需施行達文西手術時，可不受經濟壓力影響，將醫療科技納入優先考量選項，讓全民在有需要時能擁有高端微創手術的選擇權，安心接受治療。
達文西手臂原廠台灣分公司副總裁暨總經理楊繼盛則表示，微創是外科手術的趨勢，機械手臂更在其中扮演重要角色。達文西手術至2020年底全球已累積超過850萬例的手術量，近年的成長更加顯著。藉由這次與產險公司合作，將高科技醫療的好處跟享有術後更高的生活品質帶給民眾。
定期檢視保單 避免關鍵時刻失效
由於現代人生活步調快、工作壓力大，長期的疲勞可能為健康種下隱憂，產險公司建議，民眾須定期檢視自身住院醫療保單是否涵蓋適足的實支實付醫療保障，並應至少要有足夠額度支付癌症相關治療費用，把握保單升級更新的時機，為自己與家人做好適足的醫療保障，才能在關鍵時刻發揮功用。
資料來源：健康醫療網 全球首張癌症達文西保單 自費醫療多一道保障
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