老公月薪40萬！妻卻嫌「回家變手遊廢人」 眾秒揭1盲點
許多夫妻在婚後會因為各種觀念的差異，導致爭執與摩擦不斷發生。就有一位人妻抱怨，老公擁有超高月薪，但只要一回家「就會變成手遊廢人」，讓她忍無可忍！沒想到遭遇曝光後，卻有不少網友抱持相反的看法。
編輯中心/綜合報導
2021-09-02 10:30:49
原PO在臉書《靠北婚姻2.0》上發文提到，「在外面賺錢很了不起，但我整天在家當你傭人就理所當然是嗎？知道你每天在外面，為我們母子打拼很辛苦，但你回家就跟廢物一樣躺在沙發，動也不動完你的手遊，我在打掃洗完，你也不陪兒子玩，家事不做也從沒幫兒子換過尿布」。
原PO又提到，雖然老公每個月的收入高達30至40萬，但懶散的生活態度讓她忍無可忍「只會每天喊累，周末也都睡到很晚，難道我在家每天為你做牛做馬就是應該的？」
然而完整遭遇曝光後，卻有不少網友立刻突破盲點「拿幾萬請人打掃就好何必自己做」、「這個我可以呀！很多人月賺3萬回家也當馬鈴薯呀」、「一般家庭也是有廢物，妳家至少是月入40萬的廢物，其他人多羨慕啊」「請人啊，錢能解決的不是問題」「買齊掃地機、洗碗機、洗衣機吧」。
但也有人認為「賺400K拿多少出來給家庭？要是一樣只交出40K那跟一般家庭有什麼不同」、「賺40萬拿得出多少錢回家給太太又是另外一回事，很多男人都對自己的太太摳巴辣的」、「賺40萬又不是給40萬，說不定老公不願意拿錢出來，也覺得老婆就應該打掃家裡當傭人」。（編輯：潘毅）