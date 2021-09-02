【健康醫療網／編輯部整理】免疫型先天性心臟房室傳導阻斷發生率約為萬分之一，與胎兒時期大量暴露於母體anti-Ro/SSA抗體有關。患有紅斑性狼瘡或乾燥症的病友，血液中常可以測得anti-Ro/SSA或anti-La/SSB抗體，但絕大多數體內帶有這些的孕婦是無症狀的，這些抗體會通過胎盤，在懷孕中期引起胎兒心臟發炎，其表現以房室傳導阻斷最為常見。此疾病目前沒有公認的胎兒治療方針，其處置因不同國家或醫療院所而有很大的差異。
健康醫療網
2021-09-02 11:01:00
日前欣見知名產檢診所參與加拿大多倫多病童醫院主導之國際登錄系統（SLOW HEART REGISTRY）， 並發起「免疫型胎兒高度心臟房室傳導阻斷之前瞻性觀察性世代研究」，此研究能對免疫型胎兒高度心臟房室傳導阻斷之預後有更全面性的瞭解，且能為治療提供更具證據力之佐證。若您於產檢時被醫師診斷為胎兒心跳過慢，歡迎與該研究單位聯絡，符合收案條件者，將提供孕婦適當的諮詢與轉介， 並需配合孕期追蹤、寶寶0-1歲的發展評估及病歷資料提供。
社團法人胎兒醫學振興會長期致力於提升台灣胎兒醫學研究及臨床診斷之品質，並鼓勵個人及組織積極於國際間進行各項胎兒醫學的學術交流活動。此舉符合本會立會宗旨，且有助於強化台灣胎兒醫學在國際上的參與度，特設立補助計畫，希望鼓勵家中有此類胎兒的家庭共同參與研究，也期以拋磚引玉之姿，邀請胎兒醫學相關醫事單位共襄盛舉。
更多資訊
請上「台灣胎兒醫學振興會」了解更多：https://www.tifm.tw/
資料來源：健康醫療網 跨國胎兒醫學研究 產前先天性心臟病研究案
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊