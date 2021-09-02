全聯買蔥一切開見「黑色顆粒」！內行揭真身：夏天超常見
青蔥是許多人廚房必備的食材之一，除了當佐料外，也可以拿來炒菜、炒飯作多種用途。有主婦就到賣場添購三星蔥，但一切開卻發現內部有著超多「黑色顆粒」，畫面曝光後也立刻有不少內行人解答其真身。
編輯中心/綜合報導
2021-09-02 10:53:16
原PO在臉書《我愛全聯-好物老實說》上發文提到「在全聯買了三星蔥，在切的時候就有兩三隻小蟲，沒想到裡面藏超多疑似卵的東西，大家在料理的時候要特別洗乾淨」。
而畫面曝光後，立刻有不少網友回應「這是蟲便便不是蟲卵」、「那是蟲的大便，不是卵。蔥普遍都會有，只是一般人少注意到」、「我買蔥一定會清洗內部，因為怕有蟲或泥土」、「青菜內部空心的大都會這樣，要特別注意」、「夏天蟲多，要洗乾淨」、「會有這狀況哦，一定要洗乾淨，要煮熟，我會洗乾淨後，打燈照檢查一下」、「這幾年天氣熱，蔥會有蟲蟲躲在蔥理，很正常」、「我娘家住三星，也有種蔥（自用），沒用農藥，蔥管裡面很常會有蟲和蟲卵，我洗蔥一定是每根剪開仔細檢查」。
另外也有不少網友驚呼「還真的很少在蔥管裡看到這些欸，真的要仔細清洗」、「表示沒有農藥吧」、「沒遇過耶，下次會多注意看看」、「完全沒蟲的菜才可怕吧？蟲都不敢吃了」。（編輯：潘毅）