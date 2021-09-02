美多數民眾盼追加疫苗　莫德納申請授權打第3劑

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法新社報導，莫德納的研究網羅344名受試者，並在他們接種第2劑疫苗後6個月追加第3劑莫德納這款代號mRNA-1273的疫苗。
前兩劑劑量都是100微克，追加劑則是減半為50微克。
有分析報告顯示，追加劑大幅增加對抗高關注變異株（variants of concern）的中和抗體數量，對Delta變異株增逾42.3倍，對Gamma增加43.6倍，對Beta增加32倍，且在各年齡層都可看到類似益處，包括65歲以上年長者。
莫德納表示，他們同時計劃於接下來幾天向歐盟藥品管理局（EMA）等其他主管機關提出申請。
相關消息方面，美國FDA今天宣布，將於17日召開會議，評估是否授權施打美國輝瑞大藥廠（Pfizer）的COVID-19疫苗第3劑追加劑。
另一方面，路透社/易普索（Reuters/Ipsos）民調發現，已接種COVID-19疫苗的美國民眾中，多數擔心高傳染力的Delta變異株對疫情的影響，因而希望追加一劑疫苗。
路透社/易普索8月27日至30日期間，針對全美已注射至少1劑COVID-19疫苗的成年人進行民調，調查發現，76%希望打追加劑，6%不希望，18%不確定。55歲以上受訪者中，希望打追加劑的比例占8成。
希望施打追加劑的民眾中，近43%說是擔心Delta變異株，逾34%是考量自己的年紀。
這份範圍遍及全美的英語線上民調，訪問了4427名成年人，其中3042人至少接種1劑疫苗，2374人對追加劑表達興趣。
最早出現在印度、具高度傳染力的Delta變異株，是目前全球新一波疫情的主要病毒。
美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據顯示，截至8月31日，美國1劑疫苗都沒施打的人口達6600萬以上，也就是25%的成年人。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1100902