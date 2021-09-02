逛好市多不爽了！他電爆台人「1舉動」 釣全聯店員認證
美式賣場好市多因為其物價美廉，且時不時就推出新商品，成為不少大家庭補貨日常用品的好去處，但客人來來去去，總是會遇到許多奇耙的事情。近日，就有客人分享自己去逛好市多日常，指出台灣人最愛「推完推車就直接亂丟」，讓他氣得飆罵，貼文也釣出全聯、家樂福店員認證有同感。
編輯中心/綜合報導
2021-09-02 11:35:50｜2021-09-02 11:36:00
一名網友在抖音（Tik Tok）貼出影片表示「去逛好市多時，就遇到有很多人都有推推車，結果卸完貨之後就說『這個推車是放這邊嗎？』就跟他說這個要推回去放，結果那人就直接走了！X的，這種人真的是很不可取，害我當兩分鐘的工讀生幫忙推回來，拜託大家推車一定要記得歸位」。
貼文一出，網友紛紛回應「還是建議賣場都換成要投錢的....歸還才會退」、「放投錢一千的，看誰敢不歸位」、「我上次也是，看到一堆推車在停車場，默默幫忙推回去」、「好人一生平安啦！日行一善」、「人家是當作真『好事多』，推車放著都覺得人家幫忙推回是應該的」。
另外，也有不少超市、賣場員工留言「我全聯員工，每次都到馬路上把推車推回來呢！」、「全聯一堆都直接丟在櫃檯，兩三台一起丟，大家看別人丟就跟著丟，都覺得店員應該幫忙推回去....」、「家樂福也一堆啦，裝箱完搬了就走，講幾次都講不聽，推得心好累」。（編輯：張嘉哲）