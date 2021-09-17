大亞發起綠集合徵選　攜手千里步道協會發揚土地之美

隨著綠色環保意識抬頭，企業發展同時兼顧環境維護，是永續經營的不變課題，大亞集團也自2007年開始辦理綠集合徵選，攜手長期推動或者專職投入環境友善工作的個人或團體，為我們美麗的家園提供一股前進的助力，自開辦至今，綠集合徵選贊助金額已累積超過600萬元。而「台灣千里步道協會」即是2020年獲選大亞電纜美麗家園基金會的綠集合徵選–南方精神獎的得主。





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近年來健走、登山成為國人喜愛的休閒活動，靠著雙腳踏尋台灣美麗的山野之餘，你知道健行時，腳下踩著的這些步道，除了靠政府投入資源維護之外，還有一群默默耕耘、守護的人嗎？台灣千里步道協會即是手作步道維護的重要推手之一。





台灣千里步道協會由台灣社會運動者黃武雄老師、小野與徐仁修等人於2006年世界地球日的第二天4月23日發起「千里步道運動」，是一個致力於保護台灣山海風光與人文之美的公民行動，藉由雙腳行走或單騎等慢速行旅方式，體驗人文歷史、土地之美。





▲台灣步道看見台灣之美。（圖／資料照片）

另外，在協會的倡議推廣下，在台灣也越來越多人開始接觸長距離步道，周聖心舉例，過去大家喜歡去國外走長距離步道，卻從沒想過台灣其實也有精彩壯麗的長距離步道！2018年4月行政院核定的國家級綠道，即是長距離步道線型空間型態，優先推動的有淡蘭百年山徑、樟之細路以及山海圳綠道，另外還有三條正在發展中的百年大圳、糖鐵、南島原民綠道，千里步道協會攜手大亞集團與大亞美麗家園基金會一同長期投入台灣鄉野環境的永續發展，相信親近自然、守護台灣這片土地的公民行動將會持續發酵。





「步道應該是人與環境的連結，而不該是人們親近山林時切割棲地的拉鍊，運用就地取材、師法自然與先民智慧等方法進行步道修復，希望此概念未來有機會成為政府單位維護步道的原則跟方法」，周聖心分享：「千里步道協會長期透過手作步道的倡議與推廣，包括榮譽步道師的薦舉、步道學課程的開設，以及在熱心志工與企業的支持和參與下，共同維護自然生態與步道環境。」





過去台灣千里步道協會就像大型機械中的小螺絲釘，不爭功，卻是步道文化維護與發展不可或缺的角色，這次透過綠集合參加徵選，也是發現與大亞電纜美麗家園基金會的所揭櫫的「連結」理念相近，因此決定投入申請。參加徵選除了獲獎，更希望將千里步道的步道專業、環境關懷、志工參與等面向，透過企業連結到企業員工、廠商、客戶，透過企業的組織力、宣傳力，將協會關注的議題傳散出去。





展望未來，周聖心分享，除了繼續致力於台灣長距離步道推動，也希望能有更多像大亞集團一樣關注環境永續議題的企業投入，透過跨領域的社會資源網絡連結與合作，讓台灣山林之美被更多珍惜，步道環境也能有更好的維護。



