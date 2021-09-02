拜登甘尼最後通話曝光　路透：渾然不知危機當頭

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根據報導，拜登與甘尼7月23日通話談了約14分鐘，而對話紀錄是由一名沒有權限提供資料的匿名人士洩露，路透查核過相關內容，並聆聽錄音檔確認對話真實性。
8月15日，甘尼在兵臨城下之際棄國逃離，讓塔利班（Taliban）不費一兵一卒進入首都喀布爾。在那之後，成千上萬絕望的阿富汗人寧可拋下一切，也要逃離塔利班統治。美軍在慌亂中展開撤軍期間，喀布爾機場發生自殺炸彈攻擊，13名美軍殉職，上百名阿富汗平民也不幸喪命。
在通話中，拜登對甘尼說，要是對方能公開表示有計劃控制阿富汗惡化的局勢，便能提供援助。拜登說：「假如我們知道你們的計畫，我們將持續提供密集的空中支援。」在兩人通話前幾天，美國才發動空襲支援阿富汗安全部隊，塔利班當時還指控美國違反杜哈和平協議。
拜登在電話中也建議甘尼取得其他阿富汗掌權者認同，好讓軍事戰略能順利推進，並安排像國防部長穆哈瑪迪（Bismillah Mohammadi）這樣的「戰士」負責相關任務。
拜登還盛讚由美國政府提供經費、訓練的阿國政府軍。他告訴甘尼：「你顯然擁有最好的軍隊，你有30萬裝備精良的部隊，來應對7到8萬（塔利班戰士），他們顯然有能力打好仗。」然而幾天之後，阿富汗軍隊節節敗退，面對塔利班幾乎沒有招架之力。
在通話中，拜登將重點放在他所謂阿富汗政府給外界的「觀感」問題。他說：「我不需要告訴你世界各地和阿富汗部分地區的看法，我相信，就對抗塔利班方面而言，事情進展並不順利，無論這是不是真的，都有必要呈現不同的面貌」；他還對甘尼說，如果可以邀請阿富汗知名政治人物舉行聯合記者會，支持新的軍事戰略，「將能改變大眾對事情的觀點，我想這可以帶來許多改變」。
報導指出，拜登的談話內容顯示，他並未預期阿富汗政府會在短短23天後迅速垮台。拜登還說：「我們會持續奮戰，無論是在外交、政治或是經濟方面，都會確保你的政府不僅能生存，還能持續成長」。
而甘尼也告訴拜登，如果他能「重新平衡軍事解決方案」，就可能帶來和平，但他也強調「必須加快腳步」，因為阿富汗「正面臨全面入侵，包括由巴基斯坦策畫、提供後勤支援的塔利班，以及主要由巴基斯坦人組成的1至1.5萬名國際恐怖分子」。
白宮拒絕對上述通話內容置評，而巴基斯坦駐華盛頓大使館也駁斥甘尼的說法。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1100902