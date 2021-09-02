香港選委會選舉　港媒：警方部署近萬人戒備

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報導指出，警方經風險評估後，會參考今年「七一」香港主權移交日的高規格保安部署，初步計劃動員最少數千至近萬警力嚴密布防。不但在票站內外「駐兵」，在鬧區、人多聚集處、重要建築物、港鐵站等，也會調派大批軍裝及便衣警察巡邏。
在「反送中」運動後，中國全國人大按照中國憲法及香港基本法通過「完善香港選舉制度」的決定，港府之後據此進行本地立法，以落實有關決定。
有關決定的目的是要落實北京方面所說的「愛國者治港」原則，把「反中亂港」者排除在香港權力架構以外。
根據有關決定，選委會委員由原先1200人增加到1500人，所有參選人都要經過資格審查，結果是所有「反送中」支持者都失去參選資格。
另外，星島日報今天刊登評論文章表示，港區國安法是防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，當中又以防範先行，除了警方的執法行動外，政府不同領域都要作出檢視，進行「撥亂反正」，相信有關工作要持續多一兩年，才可能完成。
文章表示，藝術中心近日突然取消歌手何韻詩租用壽臣劇院，是港府持續執行防範工作的例子。
文章表示，過往無論公務員以至法定團體，都以「政治中立」為原則運用公共資源，不會理會受資助組織或單位背後的政治目的或含義，以至部分被視為「反中亂港」的單位或組織，都獲得公共資源的資助，變相透過政府體制培植反對力量。
文章稱，港區國安法的實施已逼使港府高層進行「撥亂反正」的政治清洗，不能再以過去的心態處理有關問題。（編輯：繆宗翰）1100902