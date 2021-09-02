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香港選委會選舉　港媒：警方部署近萬人戒備

▲負責選出香港行政長官的選舉委員會19日將舉行選舉。據報導，警方部署近萬人戒備，也會調派大批軍裝及便衣警察巡邏。圖為中共七一黨慶當天，香港各區戒備的警員。（圖／美聯社／達志影像）
▲負責選出香港行政長官的選舉委員會19日將舉行選舉。據報導，警方部署近萬人戒備，也會調派大批軍裝及便衣警察巡邏。圖為中共七一黨慶當天，香港各區戒備的警員。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-02 12:48:51

（中央社記者張謙香港2日電）負責選出香港行政長官的選舉委員會19日將舉行選舉。據報導，警方將會參考今年「七一」香港主權移交日的高規格，部署近萬人戒備，也會調派大批軍裝及便衣警察巡邏。

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星島日報今天在報導中表示，港府非常重視選委會選舉，而鑑於本地出現「本土恐怖主義苗頭」，加上「七一」回歸日曾發生刺警案，不排除有人會作出干擾，破壞選舉氣氛。

報導指出，警方經風險評估後，會參考今年「七一」香港主權移交日的高規格保安部署，初步計劃動員最少數千至近萬警力嚴密布防。不但在票站內外「駐兵」，在鬧區、人多聚集處、重要建築物、港鐵站等，也會調派大批軍裝及便衣警察巡邏。

在「反送中」運動後，中國全國人大按照中國憲法及香港基本法通過「完善香港選舉制度」的決定，港府之後據此進行本地立法，以落實有關決定。

有關決定的目的是要落實北京方面所說的「愛國者治港」原則，把「反中亂港」者排除在香港權力架構以外。

根據有關決定，選委會委員由原先1200人增加到1500人，所有參選人都要經過資格審查，結果是所有「反送中」支持者都失去參選資格。

另外，星島日報今天刊登評論文章表示，港區國安法是防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，當中又以防範先行，除了警方的執法行動外，政府不同領域都要作出檢視，進行「撥亂反正」，相信有關工作要持續多一兩年，才可能完成。

文章表示，藝術中心近日突然取消歌手何韻詩租用壽臣劇院，是港府持續執行防範工作的例子。

文章表示，過往無論公務員以至法定團體，都以「政治中立」為原則運用公共資源，不會理會受資助組織或單位背後的政治目的或含義，以至部分被視為「反中亂港」的單位或組織，都獲得公共資源的資助，變相透過政府體制培植反對力量。

文章稱，港區國安法的實施已逼使港府高層進行「撥亂反正」的政治清洗，不能再以過去的心態處理有關問題。（編輯：繆宗翰）1100902

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