特企／統一佳佳　Ksolite 乾洗手潔淨露新品上市

Ksolite懂得體貼呵護，承襲精粹護手霜系列的極致保養概念，注入完全潔淨滋潤防護的雙效訴求，推出媲美專櫃品牌的乾洗手潔淨露新品。 在美麗事業 高董事長對品味美學的堅持下，來自創意中心的設計讓Ksolite乾洗手潔淨露保有品牌一貫的高雅與奢華感。Ksolite續將品牌的獨特成分菘藍籽油及頂級調香工藝融入其中，讓清潔後的雙手不乾澀，指尖縈繞潔淨香氛～隨身帶著清潔都優雅愉悅。





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含70%植物性酒精及黑蜂蜜萃取成份，只需一元硬幣大小的容量，均勻搓揉手心手背並停留30秒，即達99.9%殺菌效果；萃取自甘蔗發酵的植物性酒精、能溫和制菌抗菌且不刺激肌膚，同步添加黑蜂蜜萃取的防護成份、強化肌膚表層屏障。





添加臉部保養等級的Aquatide擬胜肽成份及法國菘藍籽油、在潔淨同時藉由擬胜肽鎖水功效留住肌膚表層水份、避免酒精揮發同時帶走水份，透過富含 Omega3、6、9抗老化的菘藍籽油來促進深層滋養，小分子輕質油能強效快速吸收與滋養活化肌膚，達到雙手潔淨與滋養的加乘保養。





香水等級的層次調香、揉合Sheer Bliss花意盎然及 Sheer Care綠野清新的潔淨香氛，雙手潔淨保養時、指尖縈繞迷人氣息，體現迷人優雅。





Sheer Bliss: 佛手柑、橙花、綠茶、廣藿香、薄荷 香調





Sheer Care: 綠草香、紫丁花、玫瑰、麝香、醛香 香調





Ksolite 乾洗手潔淨露 9月2日COSMED、K‧Seren獨家美麗心上市 (60ml / $ 200)





上市體驗嚐鮮活動: 9/2~9/21期間，凡購買Ksolite品牌系列商品，任選單件享95折、2件享85折





• Ksolite品牌





2020年9月2日誕生的品牌，初始概念蘊含著要傳遞給消費者的心意，統一佳佳承襲著BEING spa【能量國度】的綠色意涵，讓消費者與品牌商都享受著Spa並擁有共同的幸福感。地球表面多元礦物亦蘊藏著豐沛的自然靈性與能量，如貴橄欖石Chrysolite源自希臘語，它顏色柔和美麗展現出不同層次的綠能量，自古為人們所青睞，有【幸福之石】的美稱，以K取代Chry作變形增加易讀性，誕生了KS ~ Ksolite這美麗優雅的品牌。





• Ksolite系列商品





首發的日夜呵護精粹護手霜，以獨特保養成分的法國菘藍籽油與角鯊烯貫穿，讓雙手滋潤清透提升保濕力，更融入香水等級的調香工藝，從日間保養功能的三款愉悅香氛: 滋潤香水薔薇、保濕小蒼蘭、逆齡紫羅蘭，加上一款創新定位夜間修護的茉莉，自上市一年深獲消費者喜愛，已超過17萬支的銷量，除高回購率，也帶動極致日夜手部的保養新趨勢。





精粹護手霜全系列榮獲2021年全球美妝評鑑大賞雙項榮耀，入圍Pure Beauty Global Awards全球美妝大獎、更獲得世界品質評鑑大賞Monde Selection Silver Award的肯定。



