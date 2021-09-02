COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

特企／統一佳佳　Ksolite 乾洗手潔淨露新品上市

▲Ksolite 乾洗手潔淨露新品上市。（圖／資料照片）
▲Ksolite 乾洗手潔淨露新品上市。（圖／資料照片）

本報訊

2021-09-02 12:12:28

Ksolite懂得體貼呵護，承襲精粹護手霜系列的極致保養概念，注入完全潔淨滋潤防護的雙效訴求，推出媲美專櫃品牌的乾洗手潔淨露新品。 在美麗事業 高董事長對品味美學的堅持下，來自創意中心的設計讓Ksolite乾洗手潔淨露保有品牌一貫的高雅與奢華感。Ksolite續將品牌的獨特成分菘藍籽油及頂級調香工藝融入其中，讓清潔後的雙手不乾澀，指尖縈繞潔淨香氛～隨身帶著清潔都優雅愉悅。

我是廣告 請繼續往下閱讀
雙手打理每日的忙碌與生活點滴，疫情當前，雙手清潔步驟更是不間斷，擔心讓原本細緻的雙手乾澀又敏感，乾洗手已成每人隨身必備的健康防護小物。 Ksolite乾洗手潔淨露以完全潔淨、防護、香氛、隨行的呵護，同步確效保養滋潤雙手。

含70%植物性酒精及黑蜂蜜萃取成份，只需一元硬幣大小的容量，均勻搓揉手心手背並停留30秒，即達99.9%殺菌效果；萃取自甘蔗發酵的植物性酒精、能溫和制菌抗菌且不刺激肌膚，同步添加黑蜂蜜萃取的防護成份、強化肌膚表層屏障。

添加臉部保養等級的Aquatide擬胜肽成份及法國菘藍籽油、在潔淨同時藉由擬胜肽鎖水功效留住肌膚表層水份、避免酒精揮發同時帶走水份，透過富含 Omega3、6、9抗老化的菘藍籽油來促進深層滋養，小分子輕質油能強效快速吸收與滋養活化肌膚，達到雙手潔淨與滋養的加乘保養。

香水等級的層次調香、揉合Sheer Bliss花意盎然及 Sheer Care綠野清新的潔淨香氛，雙手潔淨保養時、指尖縈繞迷人氣息，體現迷人優雅。

Sheer Bliss: 佛手柑、橙花、綠茶、廣藿香、薄荷 香調

Sheer Care: 綠草香、紫丁花、玫瑰、麝香、醛香 香調

Ksolite 乾洗手潔淨露 9月2日COSMED、K‧Seren獨家美麗心上市 (60ml / $ 200)

上市體驗嚐鮮活動: 9/2~9/21期間，凡購買Ksolite品牌系列商品，任選單件享95折、2件享85折

• Ksolite品牌

2020年9月2日誕生的品牌，初始概念蘊含著要傳遞給消費者的心意，統一佳佳承襲著BEING spa【能量國度】的綠色意涵，讓消費者與品牌商都享受著Spa並擁有共同的幸福感。地球表面多元礦物亦蘊藏著豐沛的自然靈性與能量，如貴橄欖石Chrysolite源自希臘語，它顏色柔和美麗展現出不同層次的綠能量，自古為人們所青睞，有【幸福之石】的美稱，以K取代Chry作變形增加易讀性，誕生了KS ~ Ksolite這美麗優雅的品牌。

• Ksolite系列商品

首發的日夜呵護精粹護手霜，以獨特保養成分的法國菘藍籽油與角鯊烯貫穿，讓雙手滋潤清透提升保濕力，更融入香水等級的調香工藝，從日間保養功能的三款愉悅香氛: 滋潤香水薔薇、保濕小蒼蘭、逆齡紫羅蘭，加上一款創新定位夜間修護的茉莉，自上市一年深獲消費者喜愛，已超過17萬支的銷量，除高回購率，也帶動極致日夜手部的保養新趨勢。

精粹護手霜全系列榮獲2021年全球美妝評鑑大賞雙項榮耀，入圍Pure Beauty Global Awards全球美妝大獎、更獲得世界品質評鑑大賞Monde Selection Silver Award的肯定。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

繼續作答
即時
推薦閱讀