中秋假期跟著好想兔悠遊新化大目降 消費抽大獎智慧電車

隨著疫情逐步解封，台南市政府於中秋佳節期間特別規劃跟著好想兔悠遊大目降活動，將傳統中秋晚會轉換成充滿文史風情兼具親子共遊的輕旅行，以台南新化文史地景搭配好想兔的趣味打卡促進觀光以及周邊消費，並於9月18日至19日於新化大目降廣場設置小型特色市集，同時推出結合美食、文創、音樂的「來新化烤肉Bar」烤肉禮盒線上購，滿足全國喜好台南在地美食及特產的消費群眾，享受台南美味不需遠行。





我是廣告 請繼續往下閱讀

市長黃偉哲表示，大目降是台南非常有特色的地方，希望藉由中秋嘉年華活動可以讓更多好朋友體會新化古城之美，並且順道遊覽左鎮化石園區及山上花園水道博物館等熱門景點。本次活動共設置8個好想兔打卡點，分布於新化老街及周邊景點與特色店家，大家可以跟著好想兔到新化逛街旅遊，品嘗在地特色美食，9月10日至30日集滿七個景點任務還能兌換限量小禮物。





▲統一獅萊恩(右)與好想兎一起展示大獎智慧電車（圖／記者林怡孜攝，2021,09,02）

經發局長陳凱凌表示，2021台南購物節已經開跑，鼓勵大家踴躍來台南旅遊，消費滿百還有機會抽大獎，消費者只需憑110年8月23日起至111年2月10日間營業稅設籍於台南店家所開立的發票，或於台南好物與台南便利送網站上消費(系統將自動發送序號)，憑發票或序號可至2021台南購物節活動官網（https://tainanshopping.tw/）登錄抽獎，單筆發票最多可獲100組抽獎序號，總品總價值超過500萬元，歡迎市民共襄盛舉。











新化區長吳金喜表示，為了滿足中秋節烤肉需求，特別邀集新化在地＆台南名店，包含葉陶楊坊、東成醬油、瓜瓜園、錦霞樓、島嶼樸食、之堡、秘氏咖啡、四四拍唱片行及台南正虱目魚等合作開發【來新化烤肉Bar】烤肉禮盒，內容包含蒜味豬五花、咖哩小戰斧、義式香料雞胸肉、手打豬肉漢堡排、台南虱目魚肚、帕里尼、秘氏咖啡等一次打包帶回家，中秋節不出門也能享受台南美食饗宴。烤肉禮盒9月5日起線上販售(https://bbq-sin-hua.1shop.tw/bbqsinhua)，只要購買就可獲得摸彩券1張，有機會抽中智慧電車1台及其他好禮，市長黃偉哲更加碼送出10台腳踏車，歡迎全國朋友踴躍訂購「來新化烤肉Bar」烤肉禮盒與親友共享台南美味。



