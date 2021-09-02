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根據國民健康署106年「兒童青少年視力監測調查」結果顯示，幼兒園小班近視盛行率為6.9%、大班為9.0%，到小一達19.8%，到小二更達38.7%。國民健康署補充，醫學研究指出，近視年齡層越小，度數增加快速，一旦演變成高度近視，就容易埋下誘發早年性白內障、青光眼等併發症的危險因子，因此，近視防治更應從幼兒教育開始建立正確用眼習慣。
每天戶外活動120分鐘 2歲以下避免看螢幕
但要如何讓孩子建立正確用眼習慣呢？家長可遵循運動時間、用眼時間、用眼頻率、規律生活、均衡飲食以及定期檢查等eye眼6原則。國民健康署解釋，包括每天戶外活動120分鐘以上，若礙於疫情影響，也可在家中陽台、庭院、頂樓等活動；若為2歲以下孩童則避免看螢幕，2歲以上每日不要超過1小時，在用眼頻率上應把握用眼30分鐘，休息10分鐘原則。
定期帶孩子視力檢查 遠離惡視力
此外，讓孩子養成早睡早起充分休息的習慣，並把握營養均衡，天天五蔬果的均衡飲食原則，且每年定期帶孩子接受1至2次檢查視力，為孩子視力健康把關；國民健康署呼籲，隨著國內疫情降級，家長可在維持個人防疫措施的情況下，帶孩子到通風良好的戶外空間活動，藉此遠離使用3C產品的機會，除了增加親子關係，也能達到視力保健的目的。
資料來源：健康醫療網 如何幫助孩子打敗惡視力？ 家長應掌握「6撇步」
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