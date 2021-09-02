BNT到貨！上海復星掛「復必泰」布條被移除？陳時中回應
中央流行疫情指揮中心今(2)日表示，台積電、鴻海、慈濟共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，今天上午7點首批疫苗抵達桃園國際機場，共計93萬劑，根據了解，這次運送的BNT疫苗在起飛前有掛上復必泰字樣的布條，台積電表示，原先的布條是廠商首批派送時的宣傳慣例，在與上海復星聯繫後，已在抵台時由工作人員移除。
生活中心/台北報導
2021-09-02 14:29:47｜2021-09-02 14:34:41
對於布條爭議，指揮中心今天下午召開記者會時，指揮官陳時中表示，大家有些相片說，（疫苗）上機前有字樣，是BNT首批出售會掛出宣傳布條，陳時中強調：「我們是受贈單位，他們是購買單位，因為跟約定不一樣，所以業者要求到台灣後移除，所以就這樣子做了。」
陳時中強調，這問題相對單純，雙方溝通後也就拿下布條。對於有媒體追問，這樣掛上布條是否會是對岸的小動作？陳時中回應，掛上布條是業者有些宣傳的動作，本來約定沒有這樣的事情，（拿下布條）這樣就是很好的結果。
陳時中也表示，疫苗到現在這兩天打的比較少，大約1萬8895劑，目前人口涵蓋率42.8％，劑次人口46.79%，到目前選擇BNT有335萬3903人。
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