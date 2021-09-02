中27億威力彩非系統8包牌 台彩：8組自選號搭二區全包
針對威力彩8月23日晚間在新北三峽開出的1注獨得27億元頭獎，原本台灣彩券公司表示是採電選第二區包牌法，引發外界質疑這樣的包牌法，除中頭獎，還會中7注貳獎，但當期只有4注中貳獎。對此，台灣彩券公司今（2）日表示，在進一步追查中獎人的選號投注方式，中獎彩券共有8組選號，投注金額共計800元，而且第一區8組號碼全部自選，再搭配第二區號碼1至8全包，只是第二區號碼也是中獎人自行指定排列，因此，最後只中1注頭獎，其餘7組選號均未中獎。
記者顏真真/台北報導
2021-09-02 13:45:24｜2021-09-02 14:23:27
台灣彩券公司表示，8月23日開出的威力彩頭獎27億元中獎彩券，經比對彩券系統的投注資料，中獎彩券共有8組選號，投注金額共計800元，8組選號的第一區及第二區號碼均為自行指定，只是第二區選號為1至8，符合第二區包牌的定義。
不過，台灣彩券公司說，由於第一區選號各不相同，8組選號中僅1組第一區及第二區對中當期開獎獎號，因此，這張彩券的第二區雖1至8均有購買，仍只對中1注頭獎，其餘7組選號則未中獎。
其實，800元包牌大部分會採2種方式，一種就是所謂的「系統8」包牌法，彩券行老闆施俊耀說明，即第一區只一組6個號碼，第二區則是1-8全包，也因此，如果有1注中頭獎，另7組號碼還會中貳獎，也就是會中1個頭獎及7注貳獎，但從當期貳獎中獎注數只有4注，顯然27億元頭獎得主並非採「系統8」包牌。
還有另一種800元包牌法，即第一區8組號碼搭配第二區1-8全包，施俊耀說也有不少人用這種方式包牌。而這種方式可採全部電選去搭配組合，但也可能像台彩所說中獎人是第一區自選，第二區1-8全包，第二區並由中獎人自行指定排列，只是這種包牌法，每组碼都不同，因此就只會中1注頭獎。