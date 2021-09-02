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臺灣大學公衛學院社會科學行為研究所所長張書森教授表示，約有6成自殺企圖民眾在採取自殺行為前曾留下訊息、有接受關懷服務的自殺企圖民眾的自殺死亡率會下降63.5%；另外全國自殺防治中心2018年針對台灣地區15歲以上的2,126位國民進行「心理健康及自殺防治認知與行為調查」發現，國人有自殺想法時的求助對象主要以「親朋好友」最多(佔57.25%)，其次才是「醫療院所-精神科別」(佔22.17%)，由此顯示，周遭親友適時覺察與協助對於有自殺想法青少年的重要性。
自殺防治守門人 4步驟防憾事發生
臺北市政府自殺防治中心每年9月10日透過世界自殺防治日宣導市民關注自殺防治議題，共同守護市民生命健康；2021年的世界自殺防治日，臺北市政府將以「你還OK嗎?生命轉角，遇見希望！展現行動、創造希望／Creating Hope Through Action）」為主軸，共同呼籲市民能透過下列「覺察、詢問、傾聽、求援」4步驟，成為身邊青少年跟自己的自殺防治守門人：
1、覺察─透過日常生活及社群媒體活動(Ex.Instagrm)，了解家中青少年有無異常身心狀況。
2、詢問─發現異常跡象，找尋適切時機，主動詢問家中青少年是否遭遇到什麼困難與壓力。
3、傾聽─保持冷靜理性、避免批判建議，讓青少年暢所欲言。
4、求援─不離不棄，真心陪伴青少年尋求專業的協助。
情緒低落、出現自殺念頭 專線諮詢救一命
臺北市政府衛生局提醒，若您或您身旁的青少年朋友有感情、人際關係、生活學業及工作壓力等困擾，甚至引發情緒低落或有自殺想法時，都可以利用專線進行諮詢；「你還ok嗎？」，多一句善心問候就能避免遺憾發生。
資料來源：健康醫療網 你還ok嗎？ 台大教授示警：自殺列青少年死因第二位
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