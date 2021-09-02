高屏大雨特報！花蓮高溫飆36度 北部空品「橘色提醒」
中央氣象局表示，今（2）日午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率，發布大雨特報。另外，高溫部分，針對花蓮發布高溫警訊。
記者孫唯容/綜合報導
2021-09-02 14:45:17
由於旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，氣象局也針對高雄、屏東發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時15分。
氣象局說，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。
東部地區則是另外一面風情，東部天氣炎熱，氣象局針對花蓮發布高溫黃色警訊，最高溫將飆升至36度。
氣象局呼籲，民眾減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害，室內保持通風及涼爽，減少長時間處在高溫環境。
空氣品質部分，根據環保署預報資訊，今天環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，風速較弱，空氣品質多為普通等級；受光化作用影響，北部地區午後臭氧濃度易上升；雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；竹苗、中部空品區為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級，民眾需留意。