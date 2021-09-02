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歷史性暴雨釀淹水！紐約進入緊急狀態

▲颶風艾達帶來的暴雨氣候，讓紐約市許多地區泡在水裡。（圖／美聯社／達志影像）
▲颶風艾達帶來的暴雨氣候，讓紐約市許多地區泡在水裡。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-09-02 15:07:13

受到颶風艾達(Ida)影響，美國紐約在當地時間週三降下暴雨，當局發布暴洪警報(flash flood emergency)，宣布進入緊急狀態，截至發稿時間為止，已有2人因此死亡，鄰近的紐澤西也一樣遭到水洗。

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綜合外媒報導，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)在推特和官網上宣布，該市進入緊急狀態，警告：「我們正在經歷一場歷史性天氣事件，包括降雨量破紀錄、嚴重淹水，情況危急」，懇請民眾待在家中，遠離道路、地鐵，也不要開著愛車出去冒險，讓紐約的救難和緊急服務人員，能盡可能完成他們的工作。

美國國家氣象局表示，紐約中央公園在一小時內的降雨量就達到3.15 英寸，消防部門持續收到來自全市的求助電話，大部分的地鐵已經關閉，許多列車和航班也被迫取消。

▲由於暴雨侵襲，紐約市長白思豪在推特上宣布進入緊急狀態。（圖／翻攝自推特）
▲由於暴雨侵襲，紐約市長白思豪在推特上宣布進入緊急狀態。（圖／翻攝自推特）
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)也表示，這場暴雨遠超所有人的預期，使當地陷入水深火熱之中，即便超前部署，也難以預料情況會如此嚴重，已請求國家援助。

同樣身陷水患而宣布緊急狀態的，還有隔壁的紐澤西州，州長菲爾·墨菲(Phil Murphy)呼籲居民遠離道路，待在家裡以策安全。禍不單行的是，龍捲風還襲擊了紐澤西州的穆利卡山(Mullica Hill)，至少有9座房屋被毀。

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