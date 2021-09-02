竹科太太創千人社團！被酸「吸老公血」　她不忍了曝真相

網路盛傳新竹科學園區週邊有個頗知名的「媽媽群組」，這群竹科媽媽們對於成員的審核非常嚴格，不讓她們口中的「低端人口」加入，學歷財力都十分要求，還有竹科太太在PTT感嘆「雙薪沒有300萬建議不要來新竹生活」，讓不少媽媽壓力很大外，也引來不少酸言酸語，而日前臉書社團創辦人「竹科張太太」就對此回應，自己並沒有依附老公，只是強調自己是「住在竹科區域工作」，加上婚前本來就熱愛工作，是業績很好的廣告業務，要網友們別見獵心喜「看到竹科兩個字就嗨起來想猛烈攻擊」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

「竹科張太太」透過臉書粉專指出，自己從未強調丈夫的職業是否為工程師，只是名「住在竹科區域生活的張太太」，一直靠自己專業在社會上打拚賺錢，一直到今天，生了3個小孩，每天還是努力工作，婚前的她就是個騎機車到處跑，長官很愛、業績很好的報紙廣告業務，後來更考上國家考試的地政士與不動產經紀人、開立事務所，沒有打算依附老公。婚後老公還因為她太常工作、佔用太多時間，希望她能少接一些工作才有時間心力將家庭和小孩放在第一順位。

▲竹科男姓工程師們普遍擁有高薪收入，就連另一半也意外成為眾人關注的話題。（示意圖／翻攝pixabay）

至於為什麼要創「竹科太太女友」社團、入社問題問「請問妳另一半是科技業嗎？」等疑慮，她則一併解釋，2010年她搬到新竹住，很孤單沒有朋友，得獨自面對陌生環境，2017年結婚一年時，就覺得可以成立一個社團，讓初來新竹生活的女生有交流的平台，認識新朋友；社團內一千多個女成員，有人是媽媽、有人是單身、有人是隻身來新竹工作的女工程師，大家唯一的合致點就是「在竹科區域生活的女生」，跟是誰的太太沒有關係，詢問也只是她概算統計有多少是科技業的家庭，而不是入社的標準，社團中也有不少已婚成員另一半從事水電、房仲業等等。

▲ 「竹科張太太」先前就指出自己審核社團速度非常慢，會看申請者臉書是否真的符合在竹科生活的條件，例如有沒有在巨城打卡等等 。（示意圖／取自unsplash）

至於有酸民常攻擊回收業、酒店來的等說法，「竹科張太太」則無奈感嘆「這題我覺得認真回應很無聊，可能有，但我認識這麼多太太，還真的沒半個，而且很多竹科夫妻都是學生情侶後來結婚的，我身邊這種組合非常多，我就是其中一個，從大一交往到28歲結婚，整整9年」，而自己管理的社團被網友放大檢視，她也坦言很傻眼並打算認真回答一次，「回應100次也有各自的解讀，各位朋友不用擔心我心情受影響，我現在唯一會被影響心情的事情只有，家人與孩子們的健康」。（編輯：楊智傑）