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27億威力彩投注方式「電選」變「自選」　台彩這麼解釋

▲針對27億元威力彩頭獎主投注方法。從「電選號」變「自選號」，台灣彩券公司也提出回應。（示意圖／記者顏真真攝）
▲針對27億元威力彩頭獎主投注方法。從「電選號」變「自選號」，台灣彩券公司也提出回應。（示意圖／記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2021-09-02 16:21:12

今（2021）年8月23日1注獨得27億元威力彩頭獎主，至今還未現身領獎，但這位幸運先到底是怎麼投注竟可中頭獎，也引發民眾高度關注，台灣彩券公司董事黃志宜1日先表示，就中獎彩券來看，只知是800元電選二區包牌，卻也引發質疑若這樣包牌，當時貳獎不會只開出4注，至少有7注以上。台彩在進一步比對彩券系統投注資料之後，今日確認是採第一區自選8組號碼再搭第二區包牌，且自行指定排列。對於「電選」變「自選」引發質疑？台彩解釋主要當天中秋雙十加碼活動要公布的資訊太多，導致訊息提供不夠確實。

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27億元威力彩是今年最高頭獎，也是公益彩券發行第3屆及第4屆以來的第3高，也在全台掀起投注熱潮，許多人更是集資包牌，就是希望能一夕致富成為億萬富翁。只是沒想到就在8月23日這天在新北市三峽開出了，而且1注獨得27億元頭獎，也讓大家的發財夢碎，除好奇27億元頭獎得主是什麼樣的人？如同之前傳的是年輕上班族嗎？還有到底是花了多少錢買彩券中獎？有沒有包牌？

對於大家的好奇，昨天在台彩中秋雙十加碼活動記者會，台彩董事暨發言人黃志宜就被問到27億元頭獎主的相關問題，當時他表示目前這位頭獎主還沒跟台彩連絡，而且只能從中獎彩券看出，是採800元電選二區包牌，至於全部買了多少錢？要等他現身領獎才知道。

只是電選第二區包牌的說法，引發外界質疑，若第二區包牌，應該會同時中7注貳獎，但當時威力彩只開出4注貳獎。台彩也在今日回應外界質疑，說明經查詢投注系統發現中獎人中獎的彩券其實是「自選號」。

台彩說，經比對彩券系統之投注資料，威力彩27億元頭獎中獎彩券共有8組選號，投注金額共計800元，8組選號的第一區及第二區號碼均為自行指定，只是第二區選號為01至08，符合第二區包牌的定義，因第一區選號各不相同，8組選號中僅1組第一區及第二區對中當期開獎獎號。因此該張彩券的第二區雖01-08均有購買，仍只對中1注頭獎，其餘7組選號則未中獎。

至於為何從原本「電選號」變成「自選號」？台彩表示主要是當天中秋雙十加碼活動，要提供的訊息相當多，又是臨時提問，黃志宜也坦言訊息太多，導致提供的資訊不夠確實。

不過，他也說明二區包牌有2種方式，差異在於第一區選號。第一種第二區包牌方式，就是第一區只有1組號碼，二區01-08全包，等於8組號碼差在第二區號碼不同，因此若中頭獎，也會中7注貳獎 ；另一種第二區包牌則是第一區有8組號碼，第二區01-08全包，分散在8組號碼中，只是這種排列組合就有很多可能性，但不會有一次中很多注貳獎，而他自己都是叫太太用8組二區包牌法，提高中獎率。

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