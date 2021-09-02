沒得翹課了！北市制定大學開學防疫指引「落實實聯制」

新冠肺炎疫情在全台灣趨緩，1日起全台高中職以下學校也重新開學，讓學生可以返校繼續上課。而大學生的開學日也即將在兩週後到來，不過至今中央並未提出相關防疫指引。因此台北市政府今（2）日上午在市政會議中，初步訂定相關防疫措施，除了每堂課落實實聯制外，校園餐廳也要保持適當距離、放置隔板，此外室內要遵守80人上限規定。





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台北市副市長蔡炳坤今天下午表示，雖然現階段針對大學開學的相關防疫規範，防疫指揮中心與教育部還未公佈，不過北市府方面預先規劃相關指引，並且在未來與中央歸放做配合。其中比較重要的是大學生上課要採取實名制，且在教室內需要固定坐位；教職員也需要接種疫苗，若未接種滿14天，則要具備3日內的快篩陰性證明，或是7日內的PCR檢驗陰性證明。





蔡炳坤表示，大學內的餐廳也要落實實聯制，並且要維持用餐環境通風，座位也要都有塑膠隔板。至於若是大學內有教職員或是學生確診，比起高中職以下學校的停課規範更加嚴格。若是教職員確診，只要有上過該教職員課程的學生都要停課14天，學生確診則是該學生有上過的課及同班同學都要停課。





至於學生宿舍的部分，蔡炳坤說，會要求校方在宿舍出入口量測體溫，若有人員確診會看疫調結果來進行匡列，由於宿舍情況比較特殊，屆時會機動調整，看安排大家進行隔離或是另做安排，甚至需要設立前進指揮所，或者要求校方設立隔離宿舍。蔡炳坤強調，目前這部分沒有一個單一標準，會視情況做應變。



