兩因素帶動！台企銀財管淨手收創新高 評估新加坡設點
台灣企銀今（2）日舉行法說會，並公布2021年第2季營運概況，其中在台股熱絡及市場低利率的情形下，投資氛圍樂觀，進而帶動以財富管理為主的第二隻翅膀逐漸茁壯，財管淨手續費收入自5月逐月成長，更在7月單月創今年新高，同時台企銀第2季財務操作淨收益7.7億元季成長34.85%，透過多面向的發展建構該行多元獲利基礎。此外，因香港反送中及美中貿易戰之下，資金有轉往新加坡趨勢，台企銀也將新加坡列為下波海外據點評估選項。
記者顏真真/台北報導
2021-09-02 17:29:16
台企銀副總經理暨發言人張佑銘指出，在董事長林謙浩上任後以「優化授信品質，開創多元獲利」為核心策略，經營狀況改善情形已逐漸顯現，第二季單季合併稅前淨利達新臺幣15.75億元，季增2.77億元，季成長21.34%，資產品質中，逾期放款比率0.47%較第一季下降0.04%，同時增提備抵呆帳加強風險承擔能力，備抵呆帳覆蓋率271.15%較第一季增加32.66%。
台企銀會計處處長周玉娟也提到指出，第二季雖受到疫情再起影響，全國一下升到三級警戒，在營運及業務的推展上受到些許影響，不過第二季單季獲得了比前一季更好的成績，該行也將持續專注於中小企業核心業務的發展，並配合政府各項紓困貸款，協助有需求的中小企業獲取營運資金，截至第二季放款平均餘額約1兆2222億元，較去年同期1兆1483億元，年成長6.43%。
另一方面，受限疫情民眾減少外出，對金融數位服務的需求提升，進而促使數位金融業務成長，台企銀於營運流程及業務創新等方面，積極推動數位轉型並提升營運績效，今年截至6月底網路銀行交易量（含一般網銀、企業網銀、行動銀行及網路ATM）達450萬筆，較去年同期成長15.66%，目前也正規畫讓新戶於線上平台申請貸款，並持續優化網銀客戶體驗，提升數位品牌形象。
展望下半年，張估銘表示雖然近期各國續受變種病毒影響，經濟復甦腳步或較預期緩慢，不過，持續寬鬆的貨幣政策及疫苗普及率上揚，預期將使全球經濟將穩健復甦，台企銀獲利成長及呆帳提存亦將獲得改善，將持續透過多面向發展，建立多元獲利基礎。