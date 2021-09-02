台灣雙姓不稀奇？南部1地區「覆蓋率」超高：不姓才少數

每一種姓氏都含有一整個家族的歷史，有些姓氏好聽卻相當罕見，而罕見字姓氏或雙字姓氏更能體會到每次要跟同事、朋友聚餐的時候打電話訂位，難也解釋姓氏而訂位困難的情況。日前就有名姓「張簡」的女網友出面分享自己從小到大因姓氏而發生的尷尬情況，意外釣出不少「同姓」網友們出面，還稱在南部1地區這個姓其實是大宗，「在我小學時候不是張簡的才是少數」。

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這名女網友先是曬出自己的身分證，同時在社群論壇「Dcard」中發文提到，自己從小只覺得自己的姓名比他人「多一個字」而已，沒想到在成長過程中卻因此鬧出不少笑話，例如國小時學校替他們訂製姓名貼，她拿到的卻只有「張簡X」，而非她的全名；而長大出社會進入職場在外也常被搞錯認為是日本人，或乾脆被誤會成「張小姐」。

▲有名姓張簡的女網友分享從小到大的困擾。（圖／翻攝自 社群論壇「Dcard」 ）

文末她也納悶，「

」，而文章曝光後就有網友表示「我孤陋寡聞，到大學之後才知道有這個姓 第一次聽說也覺得很特別」、「認識幾個張簡，感覺是比較常見的了」、「其實這個姓人數非常多喔，只是有些人老愛大驚小怪而已」，而會有這種說法其實是因為在高雄大寮這一帶有不少張簡姓的民眾居住，甚至有網友笑稱「我認識的張簡大部分都是大寮人」、「我小學時候不是張簡的才是少數」、「我媽就姓張簡，小學班上一大半同學都姓張簡。

事實上，「雙姓」是指由兩姓合為一姓，並世代相傳的姓氏，現代社會因每個家庭子女數量的減少，也有父母聯姓的新的取名方式同樣被視為雙姓。張簡姓大多數位於高雄市。在2018年的9,059人張簡姓人口中，高雄市即占有7,197人。（編輯：楊智傑）