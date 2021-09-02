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「雞中霸主」尺寸嚇呆網友　同框最萌身高差夥伴更吸睛

▲日本一名網友在推特上貼出一張兩隻雞並立的照片，只見照片中這兩隻雞有著「最萌身高差」。(圖/擷取自@daiouika0316/推特)
▲日本一名網友在推特上貼出一張兩隻雞並立的照片，只見照片中這兩隻雞有著「最萌身高差」。(圖/擷取自@daiouika0316/推特)

The China Post/綜合報導

2021-09-02 23:00:00

根據The China Post報導，鄉下的早晨時光經常可以聽到公雞響亮的雞鳴，如今也有許多人開始將雞當作是寵物來飼養，而每隻雞的品種不同，也讓牠們的身型有所差異。

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近日，日本一名網友(@daiouika0316)在推特上貼出一張兩隻雞並立的照片，只見照片中這兩隻雞有著「最萌身高差」，站在一起就像是大人帶著小孩出門一樣，讓網友驚呼：沒人敢欺負小雞。

▲該名日本網友大秀家中養的兩隻雞。(圖/擷取自@daiouika0316/推特)
▲該名日本網友大秀家中養的兩隻雞。(圖/擷取自@daiouika0316/推特)
這位日本網友表示，巨大的雞品種名為「婆羅門雞」(Brahma Chicken)，也可以稱為梵天雞，在雞的種類中身型是數一數二的巨大。他表示，自己養的婆羅門雞體重已達4.5公斤，而在旁側立的小雞品種為「玲瓏雞」(Serama)，同時也是世界上身型最小的雞。

▲這隻雞的品種名為「婆羅門雞」(Brahma
▲這隻雞的品種名為「婆羅門雞」(Brahma Chicken)，也可以稱為梵天雞，在雞的種類中身型是數一數二的巨大。(圖/擷取自@daiouika0316/推特)
根據美國ABC News報導，由於婆羅門雞過去是被當作牲畜在飼養，美國在20世紀初將婆羅門雞當作主要肉品來源。

最初飼養婆羅門雞的目的是為了穩定肉和雞蛋的供給，如今因為其外觀向眾人展示而飼養，其巨大的外型與沉穩的臉成了吸引別人的特質，因為數量稀少，目前台灣有飼養的人極少。

貼文一出，立刻引起日本網友熱議，「天降奇『雞』」、「有一種老大帶小弟出門的感覺」、「當門神不是問題」、「牠突然飛起來我會哭出來」、「不知道牠的肉有多少」、「這個身高差太萌了」。

但也有網友提問，這隻雞是否具有攻擊性，讓原PO立即跳出來表示，雖然牠的外表會讓大家覺得牠很凶狠，但其實牠的性格很溫和，然而跟牠相處時還是要注意不要去惹怒牠。


 

更多新聞請看The China Post

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