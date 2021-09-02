「雞中霸主」尺寸嚇呆網友　同框最萌身高差夥伴更吸睛

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▲該名日本網友大秀家中養的兩隻雞。(圖/擷取自@daiouika0316/推特)

這位日本網友表示，巨大的雞品種名為「婆羅門雞」(Brahma Chicken)，也可以稱為梵天雞，在雞的種類中身型是數一數二的巨大。他表示，自己養的婆羅門雞體重已達4.5公斤，而在旁側立的小雞品種為「玲瓏雞」(Serama)，同時也是世界上身型最小的雞。

▲這隻雞的品種名為「婆羅門雞」(Brahma Chicken)，也可以稱為梵天雞，在雞的種類中身型是數一數二的巨大。(圖/擷取自@daiouika0316/推特)







