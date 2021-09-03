日本學生研發「抓蟑神器」　網暴動：住台灣超需要！

根據The China Post報導，蟑螂在台灣是令許多民眾感到頭痛的昆蟲，無所不在、生命力頑強也成了蟑螂的代稱。坊間也流傳著許多「滅蟑」偏方，但效果也是見仁見智。
The China Post/綜合報導
2021-09-03 05:00:00
近期，日本Amazon出現了一款「抓蟑螂神器」，是由一群日本學生所開發出來的產品，外型十分簡約，價格也十分平易近人，只需800日圓（約台幣200元）就能將這個產品帶回家，抓蟲的原理也相當簡單，利用雙層盒子的概念，先將蟲子蓋住後，再拉把手，即可將蟲子困在盒子中，捕捉的全程都不會觸碰到昆蟲，讓民眾在捕捉昆蟲的過程中，也能跟昆蟲保持「社交距離」。
組裝方式也同產品的外形一般，十分的簡單易懂，包裝打開後只需將各個透明PET材質的板子順著摺痕折起、照著指示就能輕鬆將產品組裝完成。此外，這款「抓蟑螂神器」還有個貼心的巧思，專為不喜歡「看見」蟲子的人而設計，只要將內附的貼紙貼在箱子上，就能避免看見蟲子，可以說是怕蟲一族的福音。
產品開賣當日便在日本Amazon達到超高的購買潮，創下單日熱售第二的成績，引起了一票網友熱議，紛紛留言表示：「能抓蟑螂真的太棒了！」、「好想買！」、「能不碰到蟑螂就將牠抓走，簡直太棒了！」、「我超怕蟑螂的，這設計太棒了！」、「買爆！多囤幾盒在家裡！」
更有網友逗趣的表示：「我看到蟑螂都直接逃跑」、「遇到蟑螂時真的有辦法閒下來折這個嗎？」、「用拖鞋打可能會比較快吧！」、「蟑螂之後搞不好會進化到能打開這個盒子」。
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