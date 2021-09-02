建商標榜離捷運近！他一實測臉綠 網揭合理「步行範圍」
買房時首要考慮的除了價格之外，便是房屋周遭的生活機能了，若距離捷運站近，對於通勤族來說就方便了許多，是許多民眾評估的重要條件之一。但就有網友抱怨，現在一堆建案標榜捷運附近，但他透過google map實測卻發現超遠，不禁詢問大家覺得「步行多少分內才能叫做附近？」掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-02 18:22:02
原PO在PTT發文表示，現在一堆建案標榜捷運附近10分內，但實際抓google map測試，卻發現有的「步行都到20分鐘」，讓他不禁吐槽「可能覺得大家都有在玩跑酷，給你拉直線距離再算」。最後也好奇請教鄉民們，「步行多少分內到捷運，才能叫做捷運附近？」
問題曝光後引發熱議，網友們紛紛分享自己心目中符合「附近」定義的距離，「7分鐘，500公尺內」、「5分鐘內，大概400m內」、「銀行算得應該是google步行10分內」、「350m，不能再多了」、「10分鐘都還可以啦5～800公尺」、「300m算近，500m內則都可稱捷運宅，至於每日通勤圈則最大到700m」。
另外也有網友認為沒有絕對標準，要看各種條件而定，「還要看路邊設計啦，產業道路沒騎樓曬太陽走500公尺跟商圈騎樓走500公尺，感受差很多」、「穿過傳統市場走300公尺，跟寬大舒適的人行道走700公尺，後者比較好走」、「好不好走重要＋1」、「台北人因為常走路，所以800公尺內都能輕鬆走，出了台北市大概就是500公尺內」。（編輯：倪浩軒）