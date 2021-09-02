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基本工資審議　勞動部：會審酌產值衰退

▲表示基本工資審議　勞動部：會審酌產值衰退。圖為勞動部長許銘春。（圖／NOWnews資料照，記者陳明安攝影）
▲表示基本工資審議　勞動部：會審酌產值衰退。圖為勞動部長許銘春。（圖／NOWnews資料照，記者陳明安攝影）

中央社

2021-09-02 21:49:40

（中央社記者葉臻桃園2日電）勞動部將召開基本工資審議委員會，全國商業總會盼政府對紓困產業補助。勞動部長許銘春今天表示，會審酌內需產業產值衰退，行政院長蘇貞昌也有指示各部會要對此做配套規劃。

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勞動部9月將召開基本工資審議委員會，各界關注基本工資是否調漲，全國商業總會理事長許舒博今天表示，「我認為我商總擋不住（工資調漲）」，但仍強烈呼籲，若真調漲紓困行業基本薪資，任何調漲延伸費用，都希望政府給予補助。

勞動部長許銘春今天下午偕同桃園市長鄭文燦、經濟部工業局副局長楊志清，共同前往桃園南亞電路板公司視察移工宿舍非洲豬瘟疫情宣導時接受媒體聯訪。

許銘春表示，今年外銷製造產業和內需產業呈現兩極化發展，內需產業受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，產值有很大的衰退，這部分在基本工資審議時大家也會審酌。

許銘春也說，相關部會上週在行政院會時，行政院長蘇貞昌也有指示要針對這樣的情況做出配套規劃，針對受影響的內需產業有所協助，照顧勞工、兼顧產業發展，政府都一定會去注意。

針對非洲豬瘟防疫部分，許銘春表示，勞動部即日起啟動專案訪視及宣導計畫，針對僱用越南移工人數達50人以上廠商進行訪視及宣導，仲介公司從業人員也禁止向移工販售來源不明肉製品，並將仲介辦理豬瘟防疫宣導納入當年度仲介評鑑項目。

許銘春說，移工若收到親友從疫區寄送肉製品郵寄包裹，應送交動物檢疫機關銷燬，違反者將處最高新台幣15萬元罰鍰；移工如遭處罰，已同時違反「就業服務法」，將遭廢止聘僱許可並限令出國。

鄭文燦接受媒體聯訪時表示，桃園僱用20人以上的移工宿舍有800多個，將落實非洲豬瘟的宣導；針對非洲豬瘟中央災害應變中心宣布9月1日至30日養豬場暫停使用廚餘餵飼豬隻，相關防範也會落實。（編輯：張銘坤）1100902

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