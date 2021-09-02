車位出租狂掉價！「1原因」秒漲3萬9 網：好市多真關鍵
美式賣場好市多的「停車場亂象」備受熱議，因此雙北、新竹等縣市先後祭出「停車收費制度」，讓不少人看了拍手叫好。對此，就有網友分享，家中出租的車位被砍價，但因鄰近好市多，且又將實施停車收費制，導致出租的價格瞬間爆漲，讓他看了相當傻眼，貼文也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-02 18:48:43
原PO在《PTT》表示，家人之前在新竹好市多附近買房，格局原本是大三房配雙車位，但在簽約過程中，某一戶的屋主堅持只買單車位，於是代銷就向他們推薦，若買三個車位，每坪可便宜8000元，經過一番討論後，家人最終以一坪40多萬入手，以及三個車位。
不過，附近根本沒人要租車位，原PO無奈地說，起初車位年租20000元，過了2年還被削價競爭，直接砍到剩15000元，氣得家人乾脆不出租，寧可將車子斜停。怎料，好市多宣布9月27日起，顧客停車最多免費3小時，超過1小時便要多繳100元，家人的車位瞬間被問爆。
原PO透露，車位租金直接漲到每月4500元，等於年租54000元，且還立刻被租走，讓他傻眼直呼「車位的投資報酬率真高！只要固定300的清潔費，不用維護，看來鬧區的車位真的好賺，可惜不能單買車位」。
貼文曝光後，網友看了也相當驚訝，紛紛留言回應，「4500直逼台北市行情欸，原來Costco停車場角色這麼關鍵」、「原來好市多停不到車位，都是因為被當成自家停車場…」、「新竹車位比板橋還貴是哪招」、「貪小便宜的住戶吃到苦頭了哈哈哈」、「難怪每次去costco都很難找車位」。另外，原PO也補充「車位在B1，價格約180至220萬，買的時間有差！」（編輯：許智超）