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游盈隆轟BNT決策轉彎　鄭文燦：每個年齡層都打得到

▲游盈隆批若把疫苗當成收買特定族群手段，勢必引發公憤得不償失。鄭文燦表示，按照指揮中心規劃，目前每個年齡層都打得到疫苗。（圖／桃園市政府提供）
▲游盈隆批若把疫苗當成收買特定族群手段，勢必引發公憤得不償失。鄭文燦表示，按照指揮中心規劃，目前每個年齡層都打得到疫苗。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-09-02 19:53:28

中央疫情指揮中心宣布開放18至22歲民眾優先預約接種BNT疫苗，引發各界討論，批評是派系治國。台灣民意基金會董事長游盈隆甚至重砲轟擊，若把疫苗當成收買特定族群手段，勢必引發公憤得不償失。桃園市長鄭文燦今（2）日受訪表示，只要按照指揮中心的規劃，目前每個年齡層都打得到疫苗。

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多位民進黨英系立委，包括陳明文、羅致政、吳玉琴、江永昌、莊瑞雄等人8月28日發表聯合聲明，主張18至20歲的年輕人應同步優先預約接種，30日中央疫情指揮中心宣布BNT疫苗施打規劃，除12歲至17歲優先造冊接種，也同步開放提供18至22歲民眾預約。


對此台灣民意基金會董事長游盈隆批評，蔡政府疫情指揮中心在10來位英系立委起鬨下，改變原定疫苗施打順序，立委提出餿主意還不打緊，但疫情指揮中心承受不住壓力，漫無標準，無視分配正義；游認為，政府不應存有二心，若把疫苗當成收買特定族群的手段，意圖挽回流失中的民意支持，必將適得其反，引起公憤，得不償失。


鄭文燦為此緩頰表示，目前每個年齡層都打得到，4種疫苗AZ、莫德納、高端、BNT都是很好的疫苗，安全性、有效性都沒有問題，只要每個級別民眾按照指揮中心的規畫，都可以預約、都可以打得到疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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