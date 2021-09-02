獲選雙語標竿大學　台大：要讓學生英語好上加好

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教育部高等教育司科長宋雯倩接受中央社電訪表示，原本規劃是2所標竿大學、15個學院在2024年達到第一期設定目標，但各校報名踴躍，因此最後核定的數量比預期多（4校、41學院），經費也比原先預估增加。
宋雯倩不願透露各校各分得多少經費，只解釋有依據各校計畫書內容，並考量大學的規模大小核給經費；2年後會考核一次，可能會有學校進、退場。
台灣大學教務長丁詩同告訴中央社記者，台大將成立專責辦公室，提出學生英語學習程度提升計畫，並訂定相關補助和獎勵措施，鼓勵學生參加英語教學課程；也會增加各單位用英語溝通，促進國際生和本地生互動，讓英語交流更頻繁，營造更好的雙語環境。
為養成教師全英語授課能力，丁詩同指出，校方也會請外語教學中心協助，同時提供實質獎勵，吸引教師投入英語授課，並訓練全英語課程的教學助理，協助課程教學與課堂討論，未來也會新聘全英語授課的教師。
丁詩同提到，台大學生原本英語程度就好，希望透過雙語化學習計畫，讓學生的英語能力好上加好，而台大教師有75%是從歐美大學畢業，95%老師可用英語授課，加上台大國際生人數眾多，相信在推動雙語化學習上更有優勢。
台灣師範大學校長吳正己表示，台師大長期以國際化作為校務發展重要目標，師資培育學院更是台灣第一所提供國際文憑教師證照的師培機構，校內有多名全英語課程或雙語教育專家，在推動雙語化學習計畫上具有高度優勢。
師資方面，台師大在2017年即和英國文化協會合作辦理全英語教師培訓課程，強化專業授課能力；並規劃3階段執行英語授課計畫，從基礎英語學習課程、專業領域學術英語，跨接到各系所的全英語專業課程，循序漸進培養學生的英語學術素養。
台師大今年也將成立「雙語教育辦公室」，作為跨單位的全英語課程推動平台，並負責意見整合與策略擬定任務，統籌各單位執行並落實成效評估；另外也將設立「英文學術素養中心」，針對學生英語學術能力，提供全面諮詢服務，包含英文學術寫作、研究倫理訓練等。（編輯：陳政偉）1100902