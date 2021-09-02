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全球失智人口超過5500萬　2030年料增至7800萬人

▲全球失智人口超過5500萬　2030年料增至7800萬人。（圖／新竹縣政府提供）
▲全球失智人口超過5500萬　2030年料增至7800萬人。（圖／新竹縣政府提供）

中央社

2021-09-02 22:48:51

（中央社日內瓦2日綜合外電報導）世界衛生組織今天表示，全球失智人口超過5500萬，世界每年因此花費達1.3兆美元（約新台幣36兆元）。隨著人口老化，到了2030年，全球失智人口將攀至7800萬，並在2050年增至1億3900萬人。

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世界衛生組織（WHO）在報告中表示，失智症已成為「全球公衛隱憂」。

然而，全球只有1/4國家對於失智者及其家庭提供支援措施的國家級戰略。

這些國家有五成位於歐洲，其餘則分布世界其他地區。世衛組織表示，即使在歐洲，很多計畫即將到期或已經到期，意味著政府必須再努力。

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示：「失智症剝奪數以百萬計人的記憶、自主能力和尊嚴，也奪走我們熟悉和摯愛的人。世界對於失智者的無力，對我們所有人造成傷害。」

世衛組織心理衛生部門專家希荷（Katrin Seeher）在記者會中表示，失智也對65歲以下的人造成影響，其中所謂年輕型失智症占所有失智症約10%。

在所謂「非正式照顧」中，很多人，當中大多是女性，被迫在缺乏專業的協助下，照顧罹患失智症的摯愛。

希荷表示：「必須建立和發展照顧計畫和服務，以降低非正式照顧者在這項重要任務的沈重負擔。」

世衛組織在報告中表示，2019年全球失智症費用預估達1.3兆美元（約新台幣36億元）。

「這個金額2030年以前料增至1.7兆美元，或依照顧成本修正後攀升至2.8兆美元。」

世衛組織表示，失智症並非無法避免，藉由控制高血壓、糖尿病、飲食、憂鬱症，以及喝酒抽煙，仍然可以降低一些風險因子。

世衛專家杜艾（Tarun Dua）表示：「我們可以做些事促進大腦的健康，減緩認知衰退和失智風險。這些可以從年輕時就開始。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1100902

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