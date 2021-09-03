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颶風艾達在美東至少釀40死　拜登將赴災區勘災

▲颶風艾達帶來的後續影響，在美國東北部釀成嚴重災害。圖為暴雨過後的紐澤西州。（圖／美聯社／達志影像）
▲颶風艾達帶來的後續影響，在美國東北部釀成嚴重災害。圖為暴雨過後的紐澤西州。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-09-03 06:40:26

颶風艾達(Ida)在美國南部登陸後，雖然威力已經減弱，但伴隨而來的劇烈氣候，卻在1日北移至美國東部，讓紐約、紐澤西州、賓州等地都遭遇強降雨的惡劣影響，截至發稿時間為止，已造成美東地區至少40人死亡。紐約市長白思豪(Bill de Blasio)聲稱，天氣預報完全失準，降雨量也遠超出城市的排水能力，未來不排除還會有更壞的情況發生。

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綜合美國媒體報導，紐約市在這次暴雨之中，至少有12位市民罹難，其中11人死在地下室，另有1人死於高速公路的車輛上；此外，紐澤西州有23人死亡、賓州則是5人、馬里蘭州1人，紐澤西和賓州還出現龍捲風，摧毀民宅。

根據美國國家氣象局的數據，紐約中央公園週三的降雨量打破了94年來的記錄，而紐澤西州紐瓦克的降雨量則打破了62年的記錄。由於天氣惡劣，紐約和新澤西都宣布進入緊急狀態。

白思豪2日在記者會上指出，週三晚間的暴雨太過突然，天氣預報完全不準確，1小時內降下的雨量比全日預測值還多，等於完全沒有預測。

紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)表示，官員們仍在評估真實的損失，不希望這種情況再次發生，紐澤西州州長菲爾墨菲(Phil Murphy)則聲稱，該州過去24小時過得異常悲慘，後續恢復工作會「需要一些時間」。

面對艾達帶來的嚴重破壞與人命損失，美國總統拜登(Joe Biden)週四回應，6000名國民警衛軍將參與災區救援及善後工作，承諾提供一切協助，而他本人預計也將前往路易斯安那州勘災。

值得一提的是，在許多當地媒體報導中，「500年洪水」(500 year flood)一詞被廣泛使用，但據《ABC News》解釋，這並不意味著500年1次，而是指特定區域每年都有0.2%發生洪水的機率。加州大學洛杉磯分校氣候科學家史旺(Daniel Swain)分析，由於人為引起的氣候變化，原本發生率機率為1%的洪水已不再那麼罕見，今年夏天在北半球的許多地方，都發生了嚴重且極端的洪災事件，造成了相當大的破壞。



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