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大氣不穩定防「劇烈天氣」　專家：下週恐有熱帶擾動

▲下雨。（圖/記者葉政勳攝）
▲下雨。（圖/記者葉政勳攝）

記者孫唯容/綜合報導

2021-09-03 08:00:45

中央氣象局今（3）日指出，今天各地多雲到晴，由於太平洋高壓持續偏弱，臺灣附近水氣多，午後請留意天氣的變化，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，北部地區午後降雨的地區會多於昨天，而中南部地區及其他山區仍有局部大雨發生的機率。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，昨天全台最高溫在東部（花蓮光復鄉）37.4度，各地午後對流發展，以中南部最明顯，其殘餘降雨並延續至昨晚、今晨。

吳德榮指出，最新(2日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天到下週一（6日）「太平洋高壓」減弱，水氣增多，大氣不穩定度提高，午後對流強，在山區發展、擴展至平地，需注意劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)的發生。

吳德榮說，未降雨前晴朗炎熱，最高溫仍可升至35、36度，應注意防曬、防中暑。今日各地氣溫：北部23至35度，中部24至34度，南部23至35度，東部22至36度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週二至週四（7到9日） 「太平洋高壓」稍增強，各地晴朗炎熱，應持續注意防曬、防中暑；午後對流減弱，近山區仍有局部雷陣雨的機率。

吳德榮表示，最新(2日20時)各國模式模擬，下週菲律賓東方海域有熱帶擾動活動的跡象，雖有偏高的海溫，但因環境垂直風切大，相互抵銷、延緩其發展，也使得各國模式模擬的位置、動向都很分歧。美國模式(GFS)模擬9日20時熱帶擾動在琉球附近，將向西北轉北大迴轉。

歐洲系集模式(ENS)模擬風力能達到8級的機率整體是偏低的，以台灣東南方至巴士海峽機率最高，但也僅略高於10%而已，而在台灣的機率則遞減至5%至10%；顯示出7天後的模擬位置，從琉球至呂宋島機率雖皆存在，但不確定性很大；且模式還會持續調整，下定論還太早，應繼續觀察。

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