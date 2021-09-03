國安法下移民潮大增　港媒：中小學師生數目銳減

北京和香港特區政府，去年在香港推動《港區國安法》實施，甚至要求在校園內實施國安教育，先前就已有香港移民人數明顯增加的消息，而根據港媒2日報導，由於生育率本就不高，加上移民潮夾擊，今年香港許多間中小學都面臨縮班危機，就連教師也有流失現象。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-09-03 08:45:04
綜合香港媒體報導，香港教育局最新公布的《小學概覽》顯示，新學年全港公立及津貼小學班數，比去年大減62班，若以每班25人計算，保守估計就涉及1550名學生。當中，新界區是「重災區」，短少了28班，其次是九龍區的22班，港島則減12班。
香港津貼小學議會主席胡艷芬形容，數據反映小學減班嚴重，移民潮下，學生來源流失，部分學生往外地升學，也有的轉讀私立學校，預計後續縮班情況將更嚴重。
另有新界小學校長透露，除了生育率、國安教育以外，疫情封關導致跨境生無法赴港，也是學生來源減少的原因之一，以他管理的小學來說，以往有3至4成是跨境生，如今能收的跨境生，數量寥寥可數。
香港創知中學校長黃晶榕受訪時則表示，教師移民或轉行，大多與政治及社會環境有關，其次就是教育工作壓力大，社會投訴文化成風，動輒對教師問責，都是令教師決定離開的原因。
針對師生人數流失一事，香港教育局局長楊潤雄呼籲港人，移民前應考慮清楚，並強調對香港未來發展有信心，師生流失現象只是暫時的，會與學界一起討論長期方案，讓學生能有穩定的學習環境。