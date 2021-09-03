柯文哲嗆中央「掉棒」 謝志偉反酸：他只懂「捧」中國
首批BNT昨天抵台，外界多歸功郭董催貨有成，駐德代表謝志偉日前不滿表示，買BNT是場400公尺接力賽，中央是前3棒，第4棒隊友被架走，匆忙間只能交給臨時遞補的人（郭董）接棒跑。該言論，遭到台北市長柯文哲嗆聲「民進黨棒子都掉在地上，老郭跑上去撿起來繼續跑」﹔今（3）日一早謝志偉便在臉書反酸，柯文哲永遠看不到「鄰國」的錯，他的問題不在「棒」而在「捧」，請問捧的是「誰」的「啥」？
記者孫唯容/綜合報導
2021-09-03 08:57:47｜2021-09-03 09:01:00
謝志偉以「民進黨的『 棒』柯文哲的『捧 』」為題在臉書發文，謝表示，台灣是民主國家，執政者被批評、被質疑是正常現象，哪像「鄰國」是專制兼獨裁，駡不能駡，說不能說，偶語棄市，哪有言論自由可言。
謝志偉說明，自己以「四百公尺接力賽」比喻台灣政府（疾管署）採購BNT疫苗，被中國蠻橫阻撓，逼得第4棒被迫換成郭台銘，此喻在點出「誣指政府（疾管署）無能、無作為者」的謬誤，結果卻引來各種比喻，有的說不是「接力賽」，而是「障礙賽」，指責「政府設障」。有的則説「前三棒根本跑錯方向」等等。
謝志偉認為，這些比喻都與事實不符，但這是一種進步，就此看來，柯文哲市長説「事實真相是，他們(民進黨)棒都掉在地上，老郭只要跑上去，撿起來繼續跑。」也是嘗試以比喻來抒論，有進步，至少他承認前3棒是民進黨（政府）在跑。
謝志偉話鋒一轉，他說，就順著柯的比喻反問：「就算民進黨（政府）掉了棒子，也是被中國強行亂入打掉的！這點你怎麼說？」
謝志偉直嗆，問題是，柯文哲永遠看不到「鄰國」的錯，柯的問題不在「棒」，而在「捧」，請問捧的是「誰」的「啥」？
謝志偉也說，柯文哲並不孤單，有趙等人搶著捧，手不酸，他們都看不到「隣國」錯，也見不得「我國」好，只是看在眼裏，心很酸。