打烊前衝好市多購物！男見「這一幕」超感動：是來真的

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費；對此，就有一名男網友日前趕在打烊前到好市多購物，豈料當他見到「這一幕」時，竟感動直呼「是來真的」。





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該名男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示「好市多的出口貨品查核是來真的，那位檢核的中年大叔，令人感動」，原來是因為他上月31日到好市多購物，由於接近打烊，所以除了買幾樣飲料，最重要的事情就是要買到他想買的充電線，而當時結完帳，時間已經是晚上9點半了。





原PO當時匆忙走出，中年大叔按照慣例看了一眼之後，又遲疑一下，「他説你的充電線呢？後來才發現是立在車側面，他的角度不易看清楚，最終兩人相視而笑」。





▲原PO的充電線在側邊，才讓工作人員一時沒注意。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

貼文一出，掀起熱議，有些網友認為「怎麼我之前去，工作人員看起來都是畫線大師」、「試過幾次，沒遇過認真的」、「沒遇過認真檢查的」。





不過，也有網友緩頰，「最近在北屯店也被救了一筆多刷一次的，且很快就發現，並請人來協助我刷退，非常盡責」、「上次檢查，幫我們注意到被多刷了一筆牛奶，趕快協助我們辦退貨」、「我曾經有被多刷一箱尿布過。直接被帶回櫃檯刷退，還好工作人員有發現，不然白白損失兩千多」。（編輯：郭佩蓉）



