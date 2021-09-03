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國外年薪百萬「返台剩月薪4萬」！他曝必學課題：太晚懂

▲有原本旅居國外的台灣男子，毅然決然地放棄國外百萬工作到高薪回到台灣，並分享整段心路歷程與必學的課題。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有原本旅居國外的台灣男子，毅然決然地放棄國外百萬工作到高薪回到台灣，並分享整段心路歷程與必學的課題。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-09-03 10:31:23

多數人都期盼能有更高的薪水月薪，藉此改善生活品質。不過卻有原本旅居國外的台灣男子，毅然決然地放棄國外百萬工作到高薪回到台灣，並分享整段心路歷程與必學的課題。

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原PO在論壇Dcard上提到「一開始我當兵完就在國外工作，一年賺130萬元左右，重點是包吃包住，而且不用繳稅，在國外也沒花什麼錢，因為工廠很偏僻，附近什麼也沒有。回國探親，出去吃東西不用看價錢，除了精品，基本想買什麼就買什麼，iPhone一年換一支，對家人也大手筆，買掃地機器人、Dyson吸塵器、手機給爸媽，後來年薪每年漲，最高一年有領到160萬元」。

但就在原PO28歲時，他忽然感覺到在國外的生活過於寂寞，「沒辦法交到女朋友、也沒有家人陪伴」，於是毅然決然決定回台灣發展。雖然他依靠國外的工作經歷很快就找到工作，也順利找到另一半，但月薪卻只剩下4.4萬元。

▲原PO分享返台後薪水變低的心路歷程。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO分享返台後薪水變低的心路歷程。（圖／翻攝Dcard）
收入差距太大的情況也讓原PO不得不開始改變消費習慣「那時我真的體會什麼叫由奢入儉難，吃什麼東西都要算，出門也不敢搭計程車，手機更是不敢換，那段時間真的很痛苦，東西壞掉都要想辦法DIY」，更曾一度萌生回到國外工作的想法，但又因捨不得與女友分開，最終打消了這念頭。

隨後原PO開始學習算帳理財，再加上台灣的公司狀況好轉，年薪也增加，他也開始把多餘的錢拿去投資，不在像以前一樣揮霍、亂花錢，終於讓生活回復軌道上，更讓他不禁有些懊悔「若是我之前懂理財，及早創造被動收入，就算我剛回來台灣工作領4.4萬，也還是有一點股息股利可以支撐，不至於那麼慘」。

完整的心境變化曝光後，也引發網友熱烈回應「真正的富有不在於賺多少，而在於留下多少」、「你的最低點或許是別人夢寐以求的終點」、「國外破100萬很容易啦...回來台灣真的會不習慣，要改變消費習慣」、「我跟你很像，疫情後回台過著45k的生活。台灣的薪水真的讓人無奈」。（編輯：潘毅）

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