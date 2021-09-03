外送3個月只休1天！他狂跑3千單「用命賺66萬」：很滿意

外送平台在疫情期間訂單率大增，不用出門的特性，吸引不少民眾使用，除了不少店家為搶生意加入平台外，礙於疫情而避免外出用餐的日子也提高了對於外送員的需求。日前就有外送員透過推特發文表示，自己從6月起就連續上了90天班，接了超過3千筆訂單，雖然3個月內只休息1天，但卻讓他賺進了264萬1888日圓（約新台幣66.4萬元）。

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這名日本網友在推特上提到，自己從六月開始就全職當外送員，連續跑了三個月以來的心路歷程和接了超過3千單的薪資報酬也同樣公布在推特上，他提到自己這段時間每周都跑了將近90個小時，從每天早上9點開始接單，直到晚上10點左右才停止，接著才下班回家休息，直到8月29日結算下來，他分別在6月接了1251單、7月1220單、8月1235單，總共3706單。

▲他連續三個月接了將近3千筆訂單，收入也自然相當可觀。（圖／翻攝自推特@Uber98947163）

▲原PO表示幾乎每周都會跑將近90小時的單。（圖／翻攝自推特@Uber98947163）

該名推友也表示，自己每天騎著50 cc的摩托車跑遍大街小巷，更經常跨區到澀谷區、目黑區、橫浜中區、西區等一帶取餐送餐，透過接了大量訂單和長途訂單，總結下來90天內賺進了264萬1888日圓，相當約新台幣66萬元左右，而這期間他只花了1天休息，他在推文內也提醒必須要適度放鬆調整自己的工作節奏，完全不休息恐怕不是好作法，而他唯一休假的那天就跑去海邊衝浪來調劑身心。

▲他唯一的休假就是衝浪日。（圖／翻攝自推特@Uber98947163）

對此，不少日本網友在羨慕他的收入同時，也為他堅持每天高工時的跑單感到佩服「這個工作時間幾乎是正常人的兩倍」、「平均一天400單也太可怕了」、「高收入也伴隨高工時阿」、「這是用命在賺錢吧」、另外也有網友詢問「這樣下班後應該直接累倒了吧？」，他則回應很滿意現在的生活

「回家後還有別的興趣，可以調劑工作與生活之間的平衡才是維持下去的關鍵」

。（編輯：楊智傑）