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還有人買手機辦月繳1399？ 眾曝「關鍵1族群」：沒得選阿

▲在現代生活中，手機已經成為每個人必備的3C產品。再加上近年來台灣的電信業，都推出低月租方案吸引用戶，也讓低資費成為主流。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
▲在現代生活中，手機已經成為每個人必備的3C產品。再加上近年來台灣的電信業，都推出低月租方案吸引用戶，也讓低資費成為主流。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-03 10:47:11

在現代生活中，手機已經成為每個人必備的3C產品。再加上近年來台灣的電信業，都推出低月租方案吸引用戶，也讓低資費成為主流。就有人好奇「現在還有人在辦1399以上的高資費嗎？」話題也立刻引起討論。

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原PO在論壇PTT上發出文章提到，目前各大電信業者都有499、599的低資費方案，但高階手機0元，通常都是月繳1399的高資費，多數合約則是綁綁24個月。這讓他不禁疑惑「這樣月繳1399算下來共要花$33600，這個網路上隨便買個空機，再去用月繳499或599都比較划算，為什麼還是有人願意花1399呢？」

▲生肖虎，在4月來臨前別錯過公司出差外派的機會，你有望在旅途中遇見一個興趣、個性都非常合拍的對象。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲多數網友認為，從事業務性質工作的人因為常打市話的緣故，必須選擇高資費。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
貼文曝光後立刻有網友點名1類關鍵族群「有時仍然需要打室內的人吧，沒得選擇」、「業務類型很需要，低資費通常案市話1分鐘都6元，你用低資費，然後市話需求很大的話，每月帳單會很可觀」、「之前的工作，1399還不夠打，常常爆掉」、「工作上需要的人多的是」。

另外也有人點名其他原因「因為綁定5G吃到飽吧」、「網速快不會降速」、「因為可以5G吃到飽」、「資費高，訊號優先級也高」。（編輯：潘毅）

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