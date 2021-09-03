台鐵郵輪式列車升級2.0！首航四大亮點搶先直擊

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台鐵跟易遊網攜手合作的2.0郵輪式列車，首航的四大亮點，其中包含以台鐵吉祥物以臺鐵吉祥物「餐旅熊」—鐵魯、漢娜醬暢遊臺灣各特色車站為設計理念，還進行6節車廂彩繪。
台鐵特別精選全台特色火車站為彩繪主題：包含以穀倉意象打造的美學車站「池上車站」、首座廢站後重生的新潮車站「林榮新光車站」、極具藝術設計感的改建車站「新城車站」、散發濃厚日式風情的木造車站「竹田車站」、台灣少數新舊站並存的百年車站「山佳車站」、世界6大賞貓景點的質樸車站「猴硐車站」，搭配在地旅遊風情與餐旅熊相伴玩樂的情境，提供郵輪式列車全新朝氣。
另外，隨著疫情指揮中心放寬防疫規定，郵輪式列車另一大亮點便是搭火車必吃的「鐵路便當」，這次特別配合列車推出麻油雞腿排便當、鐵魯便當等6款限定便當，讓旅客大快朵頤。
除此之外，為了讓鐵道旅遊留下紀念，郵輪式列車首度推出4款專屬乘車券，同樣以台鐵吉祥物「餐旅熊」為主題設計，讓旅客可以將美好回憶與專屬紀念打包回家，別具收藏意義。
另外，郵輪式列車號稱「會等人的火車」，全新旅遊玩法為全包式服務，食、宿、遊、行均精選規劃，突破過往單一路線的安排，首度加入「輕鬆選」模式，業者提供在地2到3條景點路線供旅客視喜好選擇參加，客製彈性滿足不同客群需求。甚至每節車廂都會有專業領隊，做鐵路風光景色介紹，讓旅客了解鐵道周邊文化。
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