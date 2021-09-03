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台鐵郵輪式列車升級2.0！首航四大亮點搶先直擊

▲台鐵郵輪式列車全新升級2.0版亮相，列車重新彩繪。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲台鐵郵輪式列車全新升級2.0版亮相，列車重新彩繪。（圖／記者劉雅文拍攝）

記者劉雅文/台北報導

2021-09-03 16:27:11

隨著國內疫情趨緩，政府與業者攜手推國旅，台鐵郵輪式列車全新升級2.0版亮相，不僅列車重新彩繪，還搭配全新吉祥物「餐旅熊」，希望在後疫情時代，振興國旅，拉抬國內旅遊買氣。

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▲台鐵郵輪式列車全新升級2.0版亮相，不僅列車重新彩繪，還搭配全新吉祥物「餐旅熊」（圖／記者劉雅文拍攝）
▲台鐵郵輪式列車全新升級2.0版亮相，不僅列車重新彩繪，還搭配全新吉祥物「餐旅熊」（圖／記者劉雅文拍攝）
▲郵輪式列車，配合指揮中心防疫規定，目前座位採梅花座。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲郵輪式列車，配合指揮中心防疫規定，目前座位採梅花座。（圖／記者劉雅文拍攝）

台鐵跟易遊網攜手合作的2.0郵輪式列車，首航的四大亮點，其中包含以台鐵吉祥物以臺鐵吉祥物「餐旅熊」—鐵魯、漢娜醬暢遊臺灣各特色車站為設計理念，還進行6節車廂彩繪。

台鐵特別精選全台特色火車站為彩繪主題：包含以穀倉意象打造的美學車站「池上車站」、首座廢站後重生的新潮車站「林榮新光車站」、極具藝術設計感的改建車站「新城車站」、散發濃厚日式風情的木造車站「竹田車站」、台灣少數新舊站並存的百年車站「山佳車站」、世界6大賞貓景點的質樸車站「猴硐車站」，搭配在地旅遊風情與餐旅熊相伴玩樂的情境，提供郵輪式列車全新朝氣。

▲台鐵郵輪式列車全新升級2.0版亮相，列車重新彩繪。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲台鐵郵輪式列車全新升級2.0版亮相，列車重新彩繪。（圖／記者劉雅文拍攝）
另外，隨著疫情指揮中心放寬防疫規定，郵輪式列車另一大亮點便是搭火車必吃的「鐵路便當」，這次特別配合列車推出麻油雞腿排便當、鐵魯便當等6款限定便當，讓旅客大快朵頤。

▲郵輪式列車特別推出麻油雞腿排便當、鐵魯便當等6款限定便當（圖／記者劉雅文拍攝）
▲郵輪式列車特別推出麻油雞腿排便當、鐵魯便當等6款限定便當（圖／記者劉雅文拍攝）
▲郵輪式列車，配合指揮中心指引，開放飲食。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲郵輪式列車，配合指揮中心指引，開放飲食。（圖／記者劉雅文拍攝）
除此之外，為了讓鐵道旅遊留下紀念，郵輪式列車首度推出4款專屬乘車券，同樣以台鐵吉祥物「餐旅熊」為主題設計，讓旅客可以將美好回憶與專屬紀念打包回家，別具收藏意義。

▲郵輪式列車就連車票設計都別出心裁。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲郵輪式列車就連車票設計都別出心裁。（圖／記者劉雅文拍攝）
另外，郵輪式列車號稱「會等人的火車」，全新旅遊玩法為全包式服務，食、宿、遊、行均精選規劃，突破過往單一路線的安排，首度加入「輕鬆選」模式，業者提供在地2到3條景點路線供旅客視喜好選擇參加，客製彈性滿足不同客群需求。甚至每節車廂都會有專業領隊，做鐵路風光景色介紹，讓旅客了解鐵道周邊文化。

▲郵輪式列車客製化旅程，沿途火車可以慢速欣賞美景。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲郵輪式列車客製化旅程，沿途火車可以慢速欣賞美景。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲郵輪式列車客製化旅程，沿途火車可以慢速欣賞美景，還有專業領隊解說。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲郵輪式列車客製化旅程，沿途火車可以慢速欣賞美景，還有專業領隊解說。（圖／記者劉雅文拍攝）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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