樂透幸運中10億！得主嘆「頭獎毀了我」　她捐5成仍送命

由新北市三峽區開出累積27億元的威力彩27億元的頭獎得主至今還未現身領獎，由於連續槓龜41期的27億元威力彩是今年最高頭獎，各地也掀起投注熱潮，不少民眾在發財夢碎同時也好奇27億元頭獎得主是什麼樣的人、又將怎麼規畫使用這筆高額獎金。不過日前在英國北愛爾蘭就有名56歲婦人瑪格麗特絡蕾（Margaret Loughrey）買樂透中了獎金約10億新台幣的頭獎，卻哀怨「頭獎毀了我的生活」，日前更被發現陳屍在自家。

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綜合《每日郵報》、《太陽報》和北愛爾蘭首都貝爾法斯特（Belfast）當地媒體報導，這名56歲的女子瑪格麗特絡蕾（Margaret Loughrey）在2013年時於北愛爾蘭住家附近購買了歐洲樂透彩（EuroMillions），並幸運贏得該屆頭獎2700萬英鎊，相當於新台幣10億元的高額獎金，一夕之間擺脫了本來靠著失業救濟金過活的日子，擠進愛爾蘭富豪榜的行列，更被稱為「百萬瑪姬」（Million Maggie）。

▲一名56歲的婦人贏下頭獎 2700萬英鎊後，一夕之間脫離只能領失業救濟金的窮苦生活 。（示意圖，非當事人／取自Unsplash）

不過領到了高額獎金對她的人生來說或許並非全是好事，她在領獎後雖然捐出半數獎金給慈善團體，用於建設地方社區，但也在投資房地產、開設自己的酒吧、公司後，接連傳出因為嘲笑員工的信仰、酒後毆打司機、飛機上與機長起爭執動粗等負面新聞，更因此被判處超過150小時的社區服務、高額賠償金和不少前科。

在2019年接受採訪時，她也一改先前贏下頭獎風光模樣，落魄的向媒體表示，自從自己拿到10億獎金後，自己捐了不少錢也賠了許多，眼下只剩不到2成獎金，而這500多萬英鎊（近新台幣2億元）的資產仍成為宵小行竊的目標，當時她更向媒體表示「頭獎帶給我的只有悲傷，我的生活已經被毀了」、「如果地獄真的存在，那我已經去過了」。

▲「百萬瑪姬」向媒體表示自己自從贏得10億頭獎後的生活並不快樂，甚至可說是毀了她。（示意圖／取自pixabay）

而就在昨（2）日上午，她被發現陳屍在斯特拉班（Strabane）自家，當地警方雖於接獲通報後與救護車趕赴現場進行急救，但卻無力回天當場宣布死亡，而根據警方認定，目前並無任何可疑之處判斷無他殺嫌疑，並將進行驗屍程序確認詳細死因。（編輯：楊智傑）