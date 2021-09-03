九三軍人節　侯友宜赴新北市忠烈祠表達追思之意

適逢九三軍人節！為感念先烈為國犧牲奉獻，新北市忠烈祠今（3）日舉行秋祭典禮，由新北市長侯友宜擔任主祭官，向祠內奉祀的241名烈、義士及軍、警、消表達追思之意；因應疫情且避免群聚，祭典儀式並採直播方式，與家屬同步懷念親人。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-03 13:01:08
祭典在警察樂隊及國樂團莊嚴的演奏聲中進行，侯友宜向烈士、義士靈位上香、獻花、獻果及獻爵並鞠躬，表達對其為國家犧牲奉獻的感念，典禮結束後，也向在場的軍警消人員致意；另外，樹林的新北市軍人忠靈祠秋祭典禮，由副秘書長邱敬斌代表市府擔任主祭，向公殞官兵之靈位上香致意。
民政局長柯慶忠表示，為配合防疫政策，以往秋祭典禮參與人數逾300人，今年忠烈祠的秋祭典禮精簡參與祭單位，僅由新北市議會、新北市各機關、軍方等代表，以及鄰近行政區區長代表共計約50餘人陪祭，向烈、義士表達最深的敬意。
柯慶忠指出，為避免烈、義士的家屬同時段聚集而群聚，鼓勵家屬分流前往忠烈祠緬懷烈、義士，並於「新北民政保平安」的臉書現場直播與家屬一同悼念，不少家屬留言表達對烈、義士的思念，並感謝市府對此紀念日的重視，將祭典圓滿完成。
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