美售台M109A6自走砲車　最快首批8輛2023年交運

美國拜登政府8月宣布軍售台灣40輛M109A6帕拉丁(

Paladin

)自走砲車，根據國防部送交立院111年度預算書，軍方預期首批8輛M109A6自走砲車於2023年交運，2024及2025年各交運16輛。

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美國防安全合作署（DSCA）在8月4日發布國務院批准對台軍售，出售40門M109A6（Paladin）帕拉丁型自走砲、20輛M992A2系列野戰砲兵彈藥補給車、

1組砲兵戰術數據系統、1698個精準導引砲彈套件（PGK）

等，總金額7.5億美元(約210億美元)，預計進入通知國會階段後一個月生效，這也是拜登政府今年1月上任以來，首度宣布對台軍售。

根據國防部送交立法院審111年度預算內容顯示，陸軍採購新型155公厘自走砲，全案總金額為173億8523萬1000元台幣，經費是於2020至2026年分年編列。

根據國防院助理研究員許智祥所寫「美國對台M109A6自走砲軍售觀察」評析指出，此次軍購採購的40輛M109A6具備更高的自動化程度，單以人力運用而言，4名車組員的M109A6相較於現有的M109A2自走砲車，就已具備較好的彈性。拜其現代化射控系統所賜，M109A6乘員能透過安全的語音及數位通訊系統解算發射數據，在60秒內發射第一發砲彈後轉移陣地，大幅強化反應及生存能力。

國防院報告指出，同時引進的「先進野戰砲兵戰術數據系統」（AFATDS）則是目前美國陸軍及陸戰隊運用之火力支援指揮管制（C2）系統，能對由各種感測器偵測到的目標進行優先排序，並整合狀況資訊與指揮官的指示進行攻擊分析，能整合陸軍、陸戰隊及海空武器系統，提供即時、精確與協調的火力支援選項。

報告也指出，M1156精準導引套件（Precision Guidance Kit，PGK）則是軍售中的另一個重要項目，PGK類似聯合直攻彈藥（JDAM），在傳統砲彈上加裝精準導引套件，使其得到精準打擊能力。PGK使用全球衛星導航系統（GPS）協助導引、使用套件上的小型氣動尾翼進行彈道修正，並有與德國PzH2000自走砲車等北約盟國系統的相容性。