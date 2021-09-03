生小孩太花錢！尪轉行跑外送「月入10萬」　她卻嫌：丟臉

在這個「萬物皆漲，唯獨薪水不漲」的時代，生活實屬不易，更不用說結婚生子的開銷花費有多大了；不過，就有一名女網友抱怨，老公為了她與小孩，想賺更多錢，便辭去銀行工作去跑外送，但她卻覺得老公跑外送很丟臉，貼文一出，掀起熱議。





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該名女網友在臉書粉專《靠北老公》發文，表示老公之前在銀行上班，月薪大約4萬上下（業績達標才有），但因為他倆未來有計畫想生小孩，可是這是一筆不小的花費，因為老公想讓她在家好好休養坐月子，所以決定離職去跑外送。





原PO說，老公跑的很認真，一個月都能賺十萬元，現在跑了一年多，也存了不少錢；但她最近和好姐妹聚會吃飯時，被問到「啊妳老公在銀行應該不錯吧，什麼時候升經理」時，原PO卻很尷尬，不知道怎麼回應「難道要說他只是一個送餐的嗎」。





▲原PO在臉書粉專《靠北老公》發文。（圖／翻攝自《靠北老公》）

說完這句話，原PO明顯感到老公有些難過，但也笑著回應「好啦，再給我一點時間，等這些事情都處理完，存到錢，生完小孩把妳身體顧好，我們就去開個小店做小生意好嗎」，但原PO仍覺得很悶，「我不是瞧不起外送員這個職業，外送員都很辛苦，我只是覺得，不能找個體面一點的工作嗎？這樣跑來跑去很累，在辦公室不好嗎，唉」。





貼文一出，網友全搖頭，「外送員真的超級辛苦，夏天會中暑，冬天風大騎車更危險，常常冷到發抖，認真上班為家庭努力什麼工作都很偉大，職業不是重點心態才是……」、「他這麼辛苦，還要被你嫌...」、「你就是瞧不起你老公做外送員啊，他是為了你去跑單賺錢，賺了錢要來養你，應該要感激的吧，你卻連他為你做的改變都拿不出說嘴」。（編輯：郭佩蓉）



